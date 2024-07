Presentati oggi, in centro a Milano, i palinsesti di La7 con l’editore Urbano Cairo e il direttore di La7 Andrea Salerno. Subito annunciate le novità da Cairo che definisce “la miglior stagione da quando abbiamo rilevato il canale”, undici anni fa e non solo perché “nel 2023, dopo anni di perdite, abbiamo registrato un piccolo utile di 100 mila euro che mi ha reso particolarmente soddisfatto”.

Urbano Cairo ha annunciato il ritorno di Alessandro Barbero, 26 puntate in cui, in seconda serata, il “prof” risponderà a domande poste da casa o da ospiti in studio ed Enrico Mentana è stato confermato alla guida del telegiornale La7 fino a fine 2026. Ma c’è un’altra novità.

“Sto tornando”. Flavio Insinna, l’annuncio dopo L’Eredità: “Ecco cosa farò in televisione”





Flavio Insinna conduttore a La7

Dopo lo stop in Rai, l’ex conduttore dell’Eredità Flavio Insinna sbarca a La7. “Abbiamo chiuso un progetto pensato da molto tempo. Abbiamo stretto l’accordo con Flavio Insinna (che non ha contratto in esclusiva, quindi può anche far altro, ad esempio le fiction ndr) per un game show, prima del telegiornale. Da ottobre andrà in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato alle 18:35″, ha annunciato Cairo.

Come detto, confermati anche Barbero e Mentana. “Abbiamo avuto quest’anno quattro appuntamenti con lo storico Alessandro Barbero. Per la prossima stagione avremo ben 26 puntate da mezz’ora da mettere in seconda serata di ‘Barbero Risponde’, ancora da stabilire i giorni. Barbero risponderà alle domande che i telespettatori faranno via sms, via mail, video. Dulcis in fundo abbiamo definito con Enrico Mentana la sua permanenza a La7 fino a tutto il 2026. Con lui abbiamo un rapporto professionale di amicizia”.

Flavio Insinna sbarca a La7 dopo l’addio alla Rai arrivato lo scorso anno con uno show che andrà in onda alle 18:30. A sfidarlo in Rai ci sarà Reazione a catena o lo show che conduceva L’Eredità, su Mediaset, precisamente su Canale 5, invece la gara sarà con Gerry Scotti. Ricordiamo che sul Nove, ma probabilmente nella fascia successiva, ci sarà invece Amadeus.