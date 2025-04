Il destino del noto show in onda sulla Rai sarebbe appeso a un filo. Secondo quanto riportato dal sito specializzato di Davide Maggio, negli uffici di Viale Mazzini si starebbe concretamente valutando l’ipotesi di cancellare il programma. Una possibilità che, se confermata, sancirebbe la fine di un esperimento televisivo accolto inizialmente con grande entusiasmo ma che, nel tempo, ha mostrato segni di cedimento, almeno sul fronte degli ascolti.

L’esordio del talk in seconda serata aveva fatto ben sperare. Collocato strategicamente dopo Stasera tutto è possibile, lo show di Stefano De Martino, Stasera c’è Cattelan, condotto da Alessandro Cattelan, riusciva a beneficiare di un traino potente e affidabile, che gli garantiva un buon riscontro in termini di share. Tuttavia, con la fine del programma di De Martino, anche le performance del late show di Rai2 hanno cominciato a mostrare un calo evidente. I dati parlano chiaro: la puntata dell’8 aprile è stata seguita da 499.000 spettatori, per uno share del 10,9%, mentre quella del 15 aprile ha toccato il fondo con soli 260.000 spettatori e uno share del 4,9%.

Leggi anche: “La conduttrice l’ha convinto, ci sarà”. Bomba tv: Francesco Totti nel programma più atteso del momento





Il programma a rischio chiusura: “La Rai valuta cancellazione”

Un tracollo che, secondo Davide Maggio, non sarebbe passato inosservato ai dirigenti della Rai, che avrebbero cominciato a riflettere sull’effettiva necessità di mantenere il programma in palinsesto. “Si pensa alla soppressione”, scrive senza mezzi termini il sito, lasciando intendere che la decisione potrebbe arrivare a breve. Non è un mistero che il format, nato con l’ambizione di portare freschezza e uno stile anglosassone nella seconda serata italiana, abbia visto ridurre la sua frequenza: dalle tre puntate a settimana dell’esordio si è passati, con il tempo, a una sola.

Nonostante le difficoltà, però, il futuro professionale di Alessandro Cattelan non sembra affatto in discussione. Sempre secondo quanto riportato da Davide Maggio, il conduttore sarebbe pronto a tornare alla guida di Italia’s got talent, questa volta in una nuova versione targata Disney+. Le registrazioni della nuova stagione dovrebbero cominciare a breve, aprendo un nuovo capitolo nella carriera del presentatore piemontese.

In attesa di una conferma ufficiale da parte della Rai, resta quindi l’incertezza su Stasera c’è Cattelan. Ma, al di là delle sorti del programma, appare chiaro che Cattelan rimane una figura centrale nel panorama dell’intrattenimento italiano. Il suo stile, moderno e autoironico, potrebbe trovare terreno più fertile in contesti alternativi alla tv generalista, magari proprio sulle piattaforme streaming dove il pubblico è più affine al suo linguaggio.