Arriva la notizia più attesa, che i telespettatori aspettavano ormai da settimane se non addirittura da mesi. Tutti volevano sapere cosa sarebbe successo a L’Eredità, infatti si era parlato di una sorta di ballottaggio tra Pino Insegno e Flavio Insinna. E alla fine si è scoperta la decisione finale della Rai, che ci ha pensato a lungo ma poi ha ormai comunicato ai diretti interessati cosa intenda fare. E i telespettatori resteranno certamente sbigottiti.

Dunque, alla fine si è scoperto tutto sulla conduzione de L’Eredità e le sorprese sicuramente non mancano. Come spesso accade in queste circostanze, il pubblico non era compatto. C’è infatti chi vedeva di buon occhio l’arrivo di Pino Insegno e chi invece puntava sulla riconferma di Flavio Insinna. Possiamo subito anticiparvi che effettivamente il presentatore scelto è uscito fuori da loro due, quindi non ci sono terzi incomodi in agguato.

L’Eredità, chi è stato scelto tra Pino Insegno e Flavio Insinna

A fornire l’indicazione sulla decisione presa dai vertici di viale Mazzini è stato il Corriere, poi subito dopo il sito Leggo ha riportato la notizia più importante. L’Eredità, salvo ulteriori ma ormai improbabili cambiamenti, ha un timoniere praticamente ufficiale. La selezione era tra Pino Insegno, impegnato con Il mercante in fiera, e Flavio Insinna, diventato punto di riferimento dei telespettatori. Vediamo cosa è emerso nelle ultime ore.

L’appuntamento con la trasmissione di Rai1 è programmato per gennaio 2024 e, secondo quanto riferito dal Corriere, sarà proprio Insinna a tornare a tenere compagnia ai telespettatori. Un colpo di scena inaspettato, dato che lui sembrava essere vicino a lavorare a La7 con Pino Insegno conduttore de L’Eredità. Invece non sarà così e quindi coloro che erano affezionato all’attore e conduttore torneranno a sorridere per questa scelta aziendale.

L’Eredità ha avuto diversi presentatori, infatti dal 2002 al 2006 c’è stato Amadeus, mentre successivamente è stato scelto Carlo Conti Dal 2006 al 2018, mentre dal 2014 al 2018 c’è stato un po’ lui e un po’ il compianto Fabrizio Frizzi. Infine, dal 2018 è iniziata l’avventura di Insinna che proseguirà anche nel 2024.