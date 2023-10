Un mercante, due mazzi di carte e una gatta nera. Lunedì 25 settembre alle 19.55 su Rai 2 è iniziata la prima puntata de “Il Mercante in Fiera”, il game show condotto da Pino Insegno, tornato in Rai quest’anno. Il programma, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, è basato sull’omonimo gioco di carte natalizio e vede protagonisti, in ogni puntata, tre concorrenti che sfidano il Mercante (interpretato proprio da Pino Insegno), mettendo in campo fortuna, astuzia, strategia ed intuito.

Al fianco di Insegno, al suo debutto televisivo la romana Lavinia Abate, Miss Italia 2022, che vestirà i panni della Gatta Nera. Nel programma molte novità: si gioca in uno studio rinnovato, con tante nuove e vecchie carte – dal Lattante al Trapper, dalla Suocera ai Vampiri – e con un’inedita Gatta Nera, personaggio iconico del programma.

Dagospia: “Il Mercante in Fiera di Pino Insegno chiude”

Purtroppo il ritorno di Pino Insegno non è stato dei migliori. In media Il Mercante in fiera fa tra il 2 e il 2,5%, ovvero ben al di sotto della media di rete e ovviamente anche il Tg2 ne risente negli ascolti visto il poco traino. Secondo quanto riportato da Dagospia in casa Rai hanno deciso per chiudere anticipatamente Il Mercante in Fiera.

“Il flop di ascolti de “Il Mercante in Fiera” ha messo in crisi i vertici di Viale Mazzini. Ha agitato il Tg2, i cui ascolti sono in calo proprio per il disastroso traino, e mandato nel panico Rai Pubblicità e la società di produzione Banijay, considerando che il servizio pubblico ha affidato a Pino Insegno anche la conduzione de “L’Eredità“”, si legge su Dagospia.

Giuseppe Candela scrive su Dagospia: “I dirigenti avrebbero già concluso la pratica, optando per la cancellazione del game, il programma guidato dal meloniano Insegno è finito più volte sotto il 2%. In virtù anche dello strapotere del conduttore si cercheranno altre soluzioni, per un paio di settimane, prima della sentenza definitiva”.