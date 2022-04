Puntata che si annuncia infuocata quella di stasera de La pupa e il secchione targato Barbara D’Urso con il vento del gossip che soffia su Soleil Sorge. Per Barbara D’Urso e il suo programma non sono stati giorni facili. I bassi ascolti hanno infatti messo sulla graticola Carmelita, colpevole di aver cambiato il format. “Cortesemente Andrea Pucci, ritorna su Italia 1 e caccia tutti perché è tutto un grande schifo”, “Ridateci la vera La Pupa e il Secchione. Pucci, dove sei? Barbara D’Urso ha rovinato il programma”, “Rivoglio Andrea Pucci, programma rovinato”, alcuni dei post all’indirizzo di Barbara.



Barbara D’Urso che aveva risposto spiegando il perché di questo cambio di direzione del programma. A chiederlo sarebbe stato Pier Silvio Berlusconi. “La rete aveva bisogno di crescere, l’editore mi ha chiesto di far diventare La Pupa e il Secchione di Barbara d’Urso, di farlo diventare un reality. Questa è stata la mia missione. So bene cosa mi ha chiesto il mio editore. Io fino a quando sarò qui difenderò la mia azienda a cui sono devota”.







Sempre su La Pupa e il Secchione Barbara D’ Urso ci aveva tenuto a ribadire che è stata tolta quella componente di bullismo che stride con la realtà di oggi: “Non possiamo più far vedere i secchioni bullizzati o che corrono senza vestiti in giardino. Raccontiamo le loro storie in modo da renderli più familiari”. Ora c’è grande attesa per la prossima puntata del programma.



E per quello che potrebbe succedere a Soleil Sorge. In un post – critica nei confronti della conduttrice secondo la quale avrebbe trasformato La Pupa e il Secchione in un reality, la Sorge avrebbe messo un like. Un comportamento che Barbara D’Urso non avrebbe gradito affatto tanto da essere pronta a prendere provvedimenti.



Per ora si tratta di voci ma chi conosce bene Barbara D’Urso sa che, qualora la notizia dovesse essere confermata, qualcosa accadrà. Tanto che alcuni ben informati scrivono come: “Alcune indiscrezioni hanno rivelato che potrebbe essere prossima a dover lasciare la sedia da opinionista. Scopriremo a breve cosa è stato deciso in merito”.

