“L’ha fatta fuori”. Caos a Mediaset, si scopre tutto: Barbara D’Urso non ha perdonato

La Pupa e il Secchione è tornato con una nuova edizione su Italia1. Lo scorso martedì 15 marzo c’è stata la prima puntata dello show condotto da Barbara D’Urso. Dal punto di vista degli ascolti è andata bene, il pubblico sin da subito ha apprezzato la nuova versione del programma che ha collezionato oltre 2 milioni di telespettatori con uno share del 13% e punte del 20%. Risultati che hanno soddisfatto la conduttrice, anche se non sono mancate le critiche legate al cast: infatti in molti hanno notato che ci sono molti personaggi che negli anni hanno popolato i salotti di Barbara D’Urso.

Alla vigilia della seconda puntata spunta un problema: quello legato a Paola Caruso. L’ex bonas di Avanti un altro non si è presentata alla prima puntata della trasmissione per via di alcuni problemi di salute. Era stata proprio Barbara D’Urso a dare la notizia. “Per me è un momento molto particolare perché stanno succedendo certe cose. Ormai penso di essere a Scherzi a parte, mi hanno svegliato ieri mattina con la notizia che era finita in ospedale”. “Al momento deve riposare per alcuni giorni e quindi domani non ci sarà, però può darsi che Paola domani ci dirà invece che ha recuperato”.

“Non respiravo più”, ha affermato da una barella Paola Caruso attaccata a una flebo. Le condizioni della showgirl non sembrerebbero essere gravi, ma ancora non si conoscono i tempi e le modalità delle dimissioni. In casi simili sempre meglio dimostrarsi prudenti. Quindi per i fan di Paola non resta che attendere notizie decisamente migliori.





Ora arriva un’altra notizia che riguarda Paola Caruso: sarebbe stata tagliata dallo show di Italia1. L’indiscrezione è stata lanciata da Deianira Marzano che lo ha fatto sapere attraverso le Instagram Stories. Al momento non si conoscono i motivi, ma pare che si tratti di un vero e proprio colpo di scena anche perché pochi giorni fa sui social Paola Caruso aveva raccontato tutta la sua voglia di tornare in tv da protagonista.

Inoltre c’è un rapporto molto forte che lega Paola Caruso a Barbara D’Urso. La conduttrice più volte ha ospitato l’ex bonas nei suoi programmi e ha “sposato” la sua causa. le è stata vicino durante i periodi difficili con il piccolo Michelino (suo figlio). Insomma, sembrerebbe che Carmelita nazionale sia stata una grande fan della Caruso. Non dimentichiamo, tra l’altro, che Paola è stata protagonista del salotto di Carmelita dove ha ritrovato pure la madre biologica, che l’aveva abbandonata in fasce. Una scena che fece piangere tutti in tv: una busta con il risultato del test.