“Mi dispiace per te”. Soleil Sorge, gliel’hanno detto proprio così al suo ritorno in pubblico

La Pupa e il Secchione, Soleil Sorge lancia la freccitina. Si fanno ancora sentire i ‘postumi’ del GF Vip 6. Infatti l’ex gieffina continua a restare sotto la luce dei riflettori anche nello studio televisivo di Barbara d’Urso. E l’attenzione non poteva che salire alle stelle quando proprio nel bel mezzo della diretta è avvenuto lo scontro tra Maria Laura De Vitis e Soleil Sorge.

A innescare la ‘bomba’ è stata proprio l’ex gieffina quando riferendosi alla Pupa avrebbe asserito con toni ironici di notare un dettaglio ben preciso. Secondo Soleil Sorge, infatti, pare che Maria Laura De Vitis abbia rinnovato in meglio il guardaroba.

Ovviamente non poteva che fare seguito la replica immediata da parte della diretta interessata che ha sottolineato con toni altrettanto pungenti: “Io credevo che con il GF Vip ti fossi un attimo addolcita, mi dispiace invece che in realtà sei ancora un po’ viperetta…Però mi piacerebbe farti ricredere…”. Ma non si è fermata a questo.





Dritta a prendere in pieno la mira, Maria Laura De Vitis ha poi aggiunto: “Per quanto riguarda il mio look…Trovo davvero abbastanza subdolo che tu debba giudicarmi solo per l’aspetto fisico…”. Secondo voi qual è stata la risposta dell’ex gieffina a riguardo? Ecco che senza scomporsi neanche più di tanto, Soleil Sorge ha zittito la Pupa.

“L’aggettivo subdolo viene usato per altro…Fortunatamente sei una pupa quindi va bene così…”. Una lancia a favore di Maria Laura De Vitis anche da parte di Antonella Elia che ha affermato senza alcun filtro qualcosa in merito alla vita sentimentale della Pupa: “Non credo sia stata insieme con Brosio per interesse…E comunque tutti puntano a farsi vedere…Conversazione davvero ridicola…”.