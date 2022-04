“Si sono baciati”. La Pupa e il Secchione 2022, spifferata dalla villa prima della puntata

Si avvicina una nuova puntata de La Pupa e il Secchione, lo show condotto da Barbara D’Urso su Italia1 il martedì sera. Giungono le prime anticipazioni su quanto si vedrà in puntata. Torna Flavia Vento e spiegherà le ragioni del suo improvviso abbandono. Durante la seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show, Flavia Vento sperava di essere eliminata per poter tornare dai suoi cani. Dopo essere rientrata in villa insieme al secchione Aristide Malnati, la showgirl avrebbe fatto le valigie per tornare a casa. Non è la prima volta che Flavia Vento decide di abbandonare uno show.

Aveva fatto qualcosa di simile nel 2004 quando partecipa a La Fattoria. Resiste solo sei giorni, poi getta la spugna. In seguito accetta di partecipare per due edizioni all’Isola dei Famosi nel 2008 e nel 2012 e anche in questo caso la sua permanenza con gli altri naufraghi è breve e fa rientro a casa. Lo scorso anno partecipa al GF Vip, l’edizione che poi è stata vinta da Tommaso Zorzi. Ma dopo 24 ore dall’ingresso in Casa decide di abbandonare perché le mancano i suoi cani.





Nel frattempo potrà entrare in gara Paola Caruso che per problemi di salute non era presenza durante la prima puntata. Era stata proprio Barbara D’Urso a dare la notizia. “Per me è un momento molto particolare perché stanno succedendo certe cose. Ormai penso di essere a Scherzi a parte, mi hanno svegliato ieri mattina con la notizia che era finita in ospedale”. Una forte allergia l’ha costretta a dare forfait. “Non puoi capire come sto rosicando, vorrei essere lì. Arrivo presto”, dice ancora una volta Paola Caruso a La pupa e il secchione.

“Ti aspettiamo, mi manca una pupa”, replica Barbara d’Urso, che ha sempre scommesso sul talento e sulla simpatia dell’ex Bonas di Avanti un altro. Ora il momento di Paola Caruso pare essere davvero arrivato. L’ex bonas sta meglio, ha superato i suoi problemi e può finalmente partecipare al programma. “Sto un pò meglio, sto facendo la terapia. Respiro. Devo stare a riposo. Ho avuto una crisi allergica. Che paura, Barbara!”.

Infine nella villa de ‘La Pupa e il Secchione’ sembra sia scoccato l’amore: tra Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio, starebbe nascendo una forte intesa. Il pupo Denis Dosio sembrerebbe essere conteso tra le due pupe Emy Buono e Nicole Di Mario. Inoltre, tra due coppie è scattato un bacio, di chi si tratta?