La Pupa e il Secchione 2022 non è un reality ma durante gli appuntamenti di Pomeriggio 5 la padrona di casa, Barbara D’Urso, dà aggiornamenti quotidiani dalla villa. E l’ultimo riguarda Mila Suarez, la pupa abbinata al secchione Mirko Gancitano, fidanzato e promesso sposo di Guenda Goria.

Mila Suarez a La Pupa e il Secchione 2022 ha già avuto diversi scontri con Soleil Sorge, giudice del programma insieme a Federico Fashion Style e Antonella Elia. E chissà come commenterà le sue ultime dichiarazioni sull’amico di Alex Belli. La modella dice di sentirsi in imbarazzo perché il secchione sarebbe attratto da lei.





La Pupa e il Secchione 2022, Mila Suarez: “Cosa succede a letto”

E nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 Barbara D’Urso ha dato qualche anticipazione di quello che sta succedendo tra le sue pupe e secchioni: “Ci sono delle novità su Mila Suarez che ha fatto un confessionale molto particolare a La Pupa e il Secchione 2022. Voi sapete che Mirko sta per sposarsi con Guenda Goria. Mila sta seducendo Mirko, ma attenzione, perché lei sostiene che lui sia molto attratto”.

“Guenda non credo sarà molto felice di quello che sentiremo. Perché la pupa sostiene che Mirko mentre sono a letto, lui le prende la mano. Pare che la mattina lei si svegli con lui addosso che le tiene la mano.Questi sono chiusi da settimane, dormono insieme, lui sta molto attento ad evitare di ingelosire Guenda, ma non è facile. Perché stai a letto con una bella ragazza… potrebbe esserci una sorta di cedimento, ma io spero che non ci sia”, ha aggiunto la conduttrice de La Pupa e il Secchione 2022.

In un confessionale la modella ha detto che Mirko Gancitano le starebbe appiccicato durante la notte: le prenderebbe a mano e che la mattina si avvicinerebbe un po’ troppo a lei: “Ho notato delle cose che mi mettono in difficoltà. Quando andiamo a dormire io sento… lui è vicino a me, si avvicina e mi prende la mano e mi fa sentire in imbarazzo. Penso che io gli piaccio un bel po’. Noi donne cere cose le capiamo anche dallo sguardo. Io ogni tanto quando guardo Mirko negli occhi vedo gli occhiettini che luccicano sempre di più”, le parole della protagonista de La Pupa e il Secchione 2022.

