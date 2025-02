Clima sempre più teso al Grande Fratello, tanto più a ridosso della nuova puntata e con la finale che si avvicina. Anche in questi giorni il pubblico ha assistito a una serie di litigi pesanti, per esempio quello nato durante la cena di San Valentino tra le diverse coppie della casa. Ma non solo e, ancora una volta, al centro c’è anche Lorenzo Spolverato, già finalista e concorrente senza dubbio tra i più discussi di questa edizione.

È successo che dopo aver litigato con Lorenzo, Mariavittoria Minghetti si è confidata con Chiara Cainelli che però alla prima occasione l’ha tradita. Chi segue le dirette h24 del reality di Canale 5 sa bene che l’ex UeD è una delle sodali di Lorenzo e anche in questo caso ha dimostrato di tenere a lui e alla sua amicizia più di tutto. In che modo? Gli ha riportato il contenuto della conversazione con la dottoressa.

GF, Lorenzo choc: “La nomino, non mi serve più”

Ma andiamo con ordine. “Non è un bel clima – ha esordito Mavi -, soprattutto perché ci sono delle persone a cui mi sono affezionata e mi dispiace che manco diciamo ‘Buongiorno’. Ma anche con Alfonso, mi dispiace […] Lorenzo è uscito con piede di guerra. Gli dico: ‘Ma tu vuoi amici o vuoi discepoli’? Perché se tu sei amico di una persona ti prendi anche gli errori, sai quanti errori ha fatto Lorenzo nei miei riguardi? Ma una persona non si fa un esame di coscienza e non capisce perché arrivo all’esasperazione? Non te lo chiedi? Io sono mesi che accetto le battute che lui mi fa sull’amicizia con Helena e Javier…”.

E come anticipato poco dopo, Chiara è andata a riferire tutto a Lorenzo, che ha letteralmente sbroccato: “Io non vado da Mariavittoria dicendole ‘Senti, allora mettiamoci lì e parliamo’. Non può attaccarsi alla scusa che se non parliamo allora non sono tanto amico, non funziona così. Perché io la prossima volta che le parlerò è per mettere un punto, io il punto l’ho già messo. Io non ricordo di aver litigato a tal punto da doversi far perdonare. È sempre lei che ha criticato la coppia, me, lei noi non abbiamo mai criticato”.

Per Lorenzo, che in un’altra occasione ha definito Tommaso e Mavi la coppia del Mulino Bianco accusandoli di non esporsi mai, ha fatto nominato “due scivoloni” fatti da Tommaso con lui: “Uno a nominare Shaila e uno quando mi ha detto davanti a tutti quella cosa lì… e nonostante questo andavamo avanti a rispettare la coppia”.

Per Lorenzo “meglio mettere un punto prima possibile” e così ha sparato alto: “Se la nomino? Non lo so, vedo vedere come va. Se c’è rischio che io debba uscire o mandare lei al televoto? Io la mando al televoto. Non mi serve più qua, mi dispiace. Potrei pure pensare ‘Vabbè è un’amica di Shaila…’, ma non me ne frega niente”, la conclusione.