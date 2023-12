Greta Rossetti ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello da una settimana. Un nome non nuovo nel mondo dello spettacolo, visto che la giovane ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island, dove ha conosciuto Mirko Rossetti, con il quale poi si è fidanzata. Classe 1998, originaria di Melzo, in provincia di Milano, secondo quanto riferito da Gazzetta.it, Greta lavora come contabile nell’azienda di famiglia.

Tra le sue passioni ci sono la moda, lo sport e i cavalli. Ma, a quanto pare, mira a entrare nel mondo dello spettacolo. Nella casa del Grande Fratello, Greta Rossetti ha parlato anche dei ritocchini estetici effettuati nel corso dei suoi pochi anni.

Greta Rossetti del Grande Fratello: “Ho una tetta rotta”

Qualche tempo fa, alcune foto di Greta Rossetti prima della chirurgia estetica sono circolate in rete e mostrano un volto diverso rispetto a quello attuale. Alcuni sostengono che la modella abbia fatto rifare le labbra, ma ci sono anche chi parla di un rimpolpamento agli zigomi. È stata proprio la concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini a parlare dei suoi ritocchini, iniziati a soli 18 anni. Da giovanissima, infatti, Greta ha rifatto le labbra di nascosto dalla madre.

Le immagini pubblicate sul web mostrano chiaramente i ritocchi effettuati e i conseguenti cambiamenti. Greta Rossetti non ne ha fatto mistero neanche nella casa, quando Letizia le ha chiesto se il seno fosse suo. A quel punto la gieffina ha risposto ‘no’ e ha anche spiegato di avere le ”tette rotte” a causa di un ‘incidente’ avuto mentre faceva uno shooting.

“Mi trovavo a fare uno shooting con mio fratello che è una branda, quando uno è passato e ha detto ‘chissà quella con quelle labbra che p**** fa’. Mio fratello lo ha rincorso e lo ha aggredito. Per fermarlo ho fatto un movimento e mi sono rotta una tetta”. Greta Rossetti ha spiegato che non ha effettuato un altro intervento perché n questo momento è in causa con il suo chirurgo.