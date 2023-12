Al Grande Fratello potrebbe nascere qualcosa di importante nei prossimi giorni. Anita è stata messa nel mirino da un concorrente, che ha ammesso il suo grande interesse nei confronti della ragazza. Non sappiamo se lei abbia captato qualcosa, ma certamente lui non le ha ancora detto nulla in maniera ufficiale. Si è confidato con un altro gieffino e ora il pubblico è però venuto a sapere definitivamente quali siano le sue intenzioni.

Nella casa del Grande Fratello c’è chi ha messo gli occhi su Anita e questo concorrente potrebbe fare una mossa tra non molto. Nonostante abbia ammesso di essere un po’ restio a sbilanciarsi per il suo carattere schivo, se il suo interesse continuerà ad aumentare giorno dopo giorno inevitabilmente dovrà confessare tutto alla coinquilina. Andiamo a vedere insieme cosa è stato dichiarato da questo protagonista del reality.

Grande Fratello, su Anita un concorrente ha messo gli occhi addosso

Come riportato anche dal sito ufficiale del Grande Fratello, parlando di Anita questo concorrente ha esclamato davanti a Vittorio: “Io in questa casa voglio imparare, per esempio adesso vorrei conoscere Anita e combattere la mia timidezza“. E Vittorio gli ha detto: “Io e Anita all’inizio parlavamo un sacco, era logorroica, entrambi facevamo molti discorsi profondi”. E ha poi rivelato di avere paura di fare un passo deciso verso di lei.

Ad avere attrazione verso Anita è il nuovo entrato Federico Massaro. Il modello ha confessato al coinquilino: “Lei non ha il cuore pienamente libero. Ma io so che se mi avvicino ci rimango sotto“. Ma Vittorio gli ha dato un consiglio molto chiaro, senza che possano esserci equivoci nelle sue parole. Ha invitato Federico a mettere da parte queste preoccupazioni e ad avere un approccio con la gieffina, senza pensare se le cose andranno bene o male.

E c’è chi sul web teme che questo avvicinamento del modello possa favorire in un certo modo Anita, infatti molte persone la vorrebbero fuori dal Grande Fratello. Vedremo se e come evolverà questo eventuale rapporto tra lei e Federico.