Dentro la casa del Grande Fratello i colpi di scena sono all’ordine del giorno tra tutti i concorrenti, tuttavia, a regalare in questo momento emozioni più forti è il trio formato da Greta, Perla e Mirko. Trio che ha superato di gran lunga l’attenzione che invece viene riservata alla coppia formata da Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi protagonista, tra le altre cose, di un durissimo scontro subito dopo la puntata di lunedì. Varrese, nello specifico, aveva preso le difese di Garibaldi al quale Beatrice aveva dato del maschilista.

>“Corri, c’è un avviso per te”. E Beatrice fugge fuori dalle stanze del Grande Fratello: “Io me lo sentivo…”

Varrese aveva attaccato a testa bassa incontrando, tuttavia, la risposta decisa di Beatrice che non è rimasta affatto in silenzio. Un botta e risposta che dopo settimane di pace aveva aperto di nuovo una voragine nei rapporti tra i due. Cosa succederà se lo chiedono in tanti. Allo stesso modo di come si chiedono cosa succederà tra il trio Greta, Perla e Mirko.





Grande Fratello, aereo di sostegno per Greta e Mirko

Una parte dei fan ha le idee chiare. E poco fa sopra la Casa di Grande Fratello è volato uno striscione dedicato alla coppia di inquilini Greta e Mirko. “GRE & MIRKO NON SI COMANDA AL ❤️ MENO ORGOGLIO” recita l’aereo mandato dai loro sostenitori. I fan percepiscono nella coppia del sentimento ancora vivo tra loro e, con questo striscione, li spingono a lasciarsi andare e a viversi liberamente il loro legame.

Visto lo striscione Mirko ha detto: “Nonostante tutto grazie, non è facile, è una situazione complicatissima ma grazie veramente”. E ancora: “Questo non me lo aspettavo sono sincero”. Greta, da parte sua, ha detto: “A qualcuno siamo arrivati” esclama orgogliosa. La razione di Perla è tutta nel suo viso contratto: delusione evidente con gli altri inquilini che hanno cercato di consolarla. La sintonia tra Mirko e Greta sembra evidente nonostane le parole del fratello di Greta Rossetti.

Mi sto pisciando sotto per la faccia di Perla al passaggio dell'aereo

-Greta e Mirko non si comanda al cuore-

Lui ha anche accennato un abbraccio a Greta ma si è cagato sotto per il cane da guardia di fronte #GrandeFratello pic.twitter.com/8jhULREDJX — 𝙈𝙖𝙨𝙨𝙞 (@barumiliano) December 7, 2023

La differenza tra la reazione di Mirko all’aereo con Greta rispetto a quello con Perla di ieri che sembrava a un funerale vi giuro #GrandeFratello

pic.twitter.com/ZhkjTyd0pZ — 𝓁𝑜𝓁𝓁𝒾𝑒. (@lamariciel) December 7, 2023

“Mia sorella lascia spesso la porta aperta in maniera tale da riuscire ad avere un buon rapporto con i suoi ex. Ma non credo andrà oltre: Greta non perdona facilmente. Il sentimento c’è ma, conoscendola, so che non tornerà mai con Mirko. Perché? Lui doveva accorgersene prima. L’intimità che ha avuto con Perla è troppa. Al posto di mia sorella, non sarei nemmeno andata lì a spiegargli. Sarebbe stato silenzio stampa”. Quindi conclude: “è stata lei a insegnarmi che se una cosa non va bene, non va bene nonostante i sentimenti. Le se ne è resa conto. Sono assolutamente certo che non tornerà con Mirko”.