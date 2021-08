Anche Kikò Nalli tuona contro di ‘lei’. Momenti non del tutto facili per Tina Cipollari dopo le notizie apprese di recente. Per l’opinionista i tempi si accorciano sempre di più. Prossima alle nozze con il suo Vincenzo Ferrara, ha dovuto fare i conti con alcune voci proferite da Ambra Lombardo, poi la replica è sopraggiunta anche da parte di Kikò Nalli.

Cosa è accaduto? Ebbene, piccolo passo indietro. Infatti negli ultimi giorni Ambra Lombardo, ex di Kikò Nalli, sposato con Tina Cipollari, ha affermato: “Forse in fondo in fondo è ancora emotivamente coinvolto dalla sua ex moglie”.

Dichiarazioni non del tutto piacevoli, dunque, che possono aver scatenato tensioni tanto in Tina Cipollari, quanto nel futuro marito e anche ex. Infatti la replica da parta di Kikò Nalli non ha tardato ad arrivare, con l’intento di chiarire del tutto la vicenda e mettere un bel punto a ogni dubbio.





Lo ha fatto attraverso un’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo dove ha ammesso di non provare più nulla per Tina Cipollari: “Ambra dice il falso. Non amo più Tina. Perché è finita tra me e Ambra? Io non sono stato presente con lei quanto avrei dovuto. Ma c’è da dire che Ambra non ha saputo aspettare”.

E per scansare ogni tipo di dubbio, lo stesso Nalli ha confermato che la rottura con la Lombardo è avvenuta di comune accordo. Le parole dell’ex marito di Tina e padre dei loro tre figli provano che l’amore tra l’opinionista di UeD e Vincenzo Ferrara non è minato da nulla. Nessun equilibrio spezzato e nessun ripensamento. I due futuri sposino potranno tornare ai loro impegni per organizzare le nozze in totale serenità.