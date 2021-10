“Si sente proprio sto ca**o”. Katia Ricciarelli, questa volta per lei arrivano solo parole pesanti

Nelle ultime ore al Grande Fratello Vip tira una brutta aria. È ancora nell’aria il gelo provocato dallo scontro tra Katia Ricciarelli e Jo Squillo. Alla discussione è seguita l’accusa della cantante lirica alla cantautrice pop di essere falsa e di non esporsi. A questo Alfonso Signorini ha chiamato le due nella mistery room. Katia ci è andata giù pesante.

“Lei è bugiarda e non so come faccia a vivere così. Intanto guarda me negli occhi, è inutile che guardi di lato. Tu hai detto che sai tante cose di me, questa è una frase bruttissima e non sorvolare. Spiegamelo, visto che sono una cretina che non capisce le cose. Non mi interrompere quando parlo, se lo rifai chiedo ad Alfonso di andare via. Io sono spiritosa? Tu invece Jo non lo sei per nulla. E smettila di dire di salvare il mondo e divertiamoci”.

Così tra i protagonisti negli argomenti della puntata del “GF Vip Party” non poteva mancare proprio Katia Ricciarelli. Al programma, condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, erano presenti come ospiti l’ex Amici Tommaso Stanzani e il fidanzato Tommaso Zorzi. Quest’ultimo è intervenuto durante la trasmissione e il suo bersaglio è stata proprio la cantante lirica. Prima ha ironizzato sulle sue sopracciglia: “Ma chi è che fa le sopracciglia alla Ricciarelli? Questa è la domanda della serata. I nostri confronti Giuly? Le tue sopracciglia almeno si potevano guardare!”.





Poi Tommaso Zorzi ha commentato lo scontro in diretta tra la moglie di Pippo Baudo e Jo Squillo: “Mamma mia, sai che la Ricciarelli è insopportabile! Si può dire? Ma mamma mia, per carità! Dio me ne liberi e scampi! Anche meno. No ma, hai capito? Si sente proprio sto ca**o!”. Il fidanzato ha cercato di riprendere il vincitore del GF Vip 5, ma Zorzi ha ribattuto: “No, amore. È vero! Adesso va bene tutto, però. Ha da sempre questo atteggiamento che si pone con gli altri come ‘io so io e voi non siete un c***o’, anche meno. L’ho detto!”.

Infine sempre Tommaso Zorzi, ospite al GF Vip Party, ha concluso paragonando Katia Ricciarelli a Giucas Casella: “È un patatone lui. Lei alcune volte è troppo. Basta! È insopportabile, mamma mia! Ti giuro. È aggressiva non solo nei confronti di Jo, ma di chiunque la contraddica. Si sente sempre sul piedistallo. E ma scusa allora è st***za! Come la De Blanck? No. Patrizia è più auto ironica, si prende più in giro. Lei è completamente algida. Patrizia poi faceva delle cose talmente assurde e, se vuoi, divertenti che non poteva starti antipatica. Lei involontariamente era simpatica, comica. La Ricciarelli no!”.