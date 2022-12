“Perché non ho avuto figli”. Katia Ricciarelli, dolorosa confessione in diretta tv

Ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, Katia Ricciarelli si è lasciata andare ad una lunga confessione sui figli. Nei giorni scorsi la soprano ha fatto visita al GF Vip 7 ma è stata criticata per qualche stonatura di troppo. Per chi non avesse visto Katia Ricciarelli è entrata all’improvviso, facendo una sorpresa a Francesca Cipriani e Alessandro Rossi ma anche ai concorrenti del GF Vip. Peccato però che la performance artistica non sia stata accolta positivamente, infatti quando ha cantato l’Ave Maria di Schubert in tanti si sono resi conto che aveva cantato in maniera non esaltante.



Il primo a reagire è stato Antonino Spinalbese, che ha detto senza giri di parole: “Ha stonato”. Divertito dalla scena esilarante anche il fratello di Guendalina Tavassi. Beccato a ridere dalle telecamere anche Edoardo Donnamaria, mentre Luca Onestini ha fatto molta fatica nel trattenere le sue risate. Invece Oriana Marzoli è parsa quasi scioccata da quell’esibizione. Un risultato non eccezionale per Katia Ricciarelli, che si sarebbe aspettata certamente maggiori complimenti.

Katia Ricciarelli: “No ai figli per la carriera”



Tornando all’intervista di Oggi Katia ha spiegato: “Maternità? Ho il rimpianto di non averci provato prima. Io volevo essere libera quando ero giovane perché avere un figlio e portare avanti una carriera così era difficile. Ci ho provato dopo, tardi e non è andata. Però di fronte a queste scelte bisogna prendere coscienza e andare avanti.”



Poi su Pippo Baudo: “Il nostro è stato un matrimonio bellissimo. Oggi c’è grande affetto e spero che per lui sia la stessa cosa altrimenti sarebbe un peccato. Oggi ci sentiamo per gli auguri.” Nata in una famiglia non agiata, la madre dovette crescere da sola le tre figlie, inizialmente a causa della partenza come volontario del marito per la campagna di Russia e successivamente in quanto vedova.



Katia, ultimogenita, avuta dalla relazione con un altro uomo conosciuto durante un soggiorno lavorativo in Germania, dimostrò sin dall’adolescenza un forte interesse per il canto, svolgendo nel frattempo diversi lavori per sostenersi, tra cui l’operaia in una fabbrica di mangiadischi.