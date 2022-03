“Io e Pippo Baudo?”. La super confessione di Katia Ricciarelli: “È successo dopo il GF Vip”

Un’emozionante intervista quella che Katia Ricciarelli ha rilasciato a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo. Naturalmente il soprano non si è risparmiata e si è raccontata rivelando più di qualche dettaglio sulla sua esperienza al GF Vip. Ma non è finita qui, perché Katia ha voluto parlare anche del suo ex marito, Pippo Baudo, con il quale sembra essere in rapporti non proprio idilliaci. Da quello che ha raccontato la Ricciarelli, l’ex presentatore, non dovrebbe essere rimasto molto contento della sua partecipazione al GF Vip 6.

A quel punto, Silvia Toffanin ha chiesto alla Ricciarelli: “Pippo ti ha chiamato adesso che sei uscita?”. Katia a quel punto ha detto: “No, non credo che fosse tanto d’accordo…ma io sono sempre stata abituata a fare quello che volevo. Poi se ho sbagliato ho sbagliato a causa mia, per cui non devo dare la colpa a nessuno”. Katia Ricciarelli ha poi raccontato a Verissimo di un recente incontro all’Arena di Verona.





I due si sono ritrovati seduti vicini alla Traviata, si sono abbracciati in modo affettuoso: “Adesso per questa cosa del Grande Fratello ho paura di chiamarlo” ha detto Katia Ricciarelli alla Toffanin. “Ma perché hai paura del suo giudizio?”, ha chiesto la padrona di casa e la Ricciarelli ha risposto: “No! Perché io faccio quello che voglio!”.

Poi si è parlato tanto di GF Vip e della sua esperienza. A Silvia Toffanin, Katia Ricciarelli ha confessato di essere rimasta molto scottata dalle accuse di razzismo che le sono piombate addosso. Come ricorderete, le accuse sono state mosse da una concorrente in particolare, Manila Nazzaro.

“Non dico neanche chi, perché è facile saperlo”, hanno detto in studio. Poi, con un po’ di emozione Katia Ricciarelli ha commentato: “Ho pianto tanto per quella parola tremenda, razzista. Ho visto di tutto e di più, ho cantato con persone di tutti i colori e ho tanti amici…”.

