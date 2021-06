“Ci sarà anche lei!”. GF Vip, l’indiscrezione di Alfonso Signorini è una bomba pronta ad esplodere

Siete pronti per la nuova edizione del Grande Fratello Vip con Katia Ricciarelli? Ci siamo, manca davvero poco per scoprire tutti i partecipanti del reality targato Mediaset. Come sapere sarà sempre Alfonso Signorini, per la terza volta consecutiva, a condurre il GF Vip. Ed è proprio il conduttore ad aver già messo gli occhi su alcuni papabili concorrenti che almeno sulla carta appaiono forti e su chi siederà sulla poltrona degli opinionisti: Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Ma non solo, c’è anche grande attesa sui nomi dei concorrenti del GF Vip 6, che come gli anni precedenti vedrà personaggi più o meno noti. In questi mesi si sono fatti i nomi di Gaia Zorzi, sorella dell’influencer milanese Tommaso, e Rocco Casalino. Vedremo se nelle prossime settimane questi saranno confermati. Ora, oltretutto, spuntano numerose indiscrezioni in cui si fa riferimento a una artista imponente, già nota nel mondo dello spettacolo e della musica: Katia Ricciarelli.

Per ora, lasciatecelo dire, non c’è nessuna conferma che dà per certa la presenza di Katia Ricciarelli tra le quattro mura della Casa di Cinecittà. Stando ad alcuni retroscena l’artista 75enne avrebbe già accettato l’offerta e conclusa la trattativa, attratta da una proposta di cachet non indifferente.





Katia Ricciarelli, cosa ha detto

C’è da dire che per l’ex moglie di Pippo Baudo non sarebbe la prima volta in un reality show. Nel 2006 è stata una delle concorrenti de La Fattoria, il programma condotto da Barbara D’Urso. In una intervista concessa al settimanale Nuovo, Katia Ricciarelli ha rotto il silenzio sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2021/2022.

Katia Ricciarelli ha preferito non dare una risposta netta, lasciando intendere che tutto potrebbe accadere: “Io non dico né di sì e né di no. Però ho imparato che nella vita vale sempre il detto: ‘Mai dire mai…’”. Insomma, sembra molto probabile una sua presenza nella casa. Chissà cosa potrebbe succedere con una prima donna del genere.