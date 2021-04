A essere sotto la luce dei riflettori per aver causato una vera e propria tormenta di ghiaccio è Katia Ricciarelli. Il rigito clima è andato creatosi all’interno dello studio televisivo della trasmissione ‘La Vita in Diretta‘. La ex soprano ha fatto una gaffe che ha irrigidito tutte le persone che le erano attorno. L’episodio ha avuto luogo quando Katia Ricciarelli ha fatto un’ospitata nella trasmissione condotta da Alberto Matano.

L’ex moglie di Pippo Baudo era stata chiamata per ricoprire il ruolo di opinionista, in compagnia del noto giornalista e politico italiano Roberto Poletti e alla notissima conduttrice radiofonica e televisiva, nonché ex partecipante al programma estivo ‘Temptation Island VIP‘ Anna Pettinelli. (Continua dopo le foto)















L’argomento affrontato nel corso della puntata era la morte del Principe Filippo e, parlando dunque della famiglia reale, Katia ha rivelato di aver conosciuto personalmente l’erede al trono: durante la confessione però le è scappata una frecciatina molto tagliente nei riguardi di una sua collega. (Continua dopo le foto)























L’ex soprano Katia Ricciarelli ha dichiarato, nel corso della puntata di ‘La Vita in Diretta‘, andata in onda il 20 aprile 2021, di aver conosciuto il figlio della Regina Elisabetta a teatro, poiché il principe Carlo è sempre stato un amante dei melodrammi e lei si esibiva sul palco. (Continua dopo le foto)

Allora il conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano le ha chiesto se l’erede al trono inglese fosse mai venuto a trovarla dopo lo spettacolo e la Ricciarelli, con un sorriso beffardo, gli ha chiarito: “Non sono mica come Rita Dalla…no, come si chiama? Sì, non sono come Rita Dalla Chiesa che dice che va a letto con tutti e poi non è vero. Io se è vero, poi non lo dico“.

