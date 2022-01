“Non c’è più, me l’hanno detto”. La rivelazione di Katia Ricciarelli dopo il confessionale al GF Vip

Ahi ahi, il terreno le sta franando attorno. Non accennano a placarsi le polemiche attorno a Katia Ricciarelli. La soprano ed ex mogli di Pippo Baudo, uno dei personaggi più noti dello showbiz italiano e non solo, è reduce da una serie di battutacce e gaffe che stanno facendo discutere. Sia dentro che fuori al Grande Fratello Vip.

Negli ultimi giorni Katia se l’è presa con diversi inquilini e ai telespettatori certi atteggiamenti non sono piaciuti e non piacciono. “Manila non ti è venuta a svegliare e ne hai dette di ogni …. il balletto di Carmen non to va bene … Manuel è stonato e non chiude le porte….. ma va a casa insieme a Soleil che sarebbe anche ora …. state rovinando il gf” ha commentato un’utente sui social. Ora, però, oltre al pubblico anche gli sponsor si stanno muovendo.

Diversi telespettatori si sono accorti che i vip, nei giorni scorsi, hanno dovuto togliere dalla Casa alcuni prodotti. Gli utenti più attenti hanno diffuso anche le immagini video su Twitter, come potete vedere più in basso. Secondo i commenti più in voga la ragione principale dietro tutto ciò risiede nel comportamento di alcuni inquilini.





Certi gesti, certe frasi, non sono accettati dal pubblico e così le ditte che hanno legato il loro nome al reality si allontanerebbero per non perdere clienti. Ma c’è anche chi sostiene che il motivo sia il calo degli ascolti, oppure semplicemente il fatto che alcuni prodotti siano nascosti a causa del disordine nella Casa. O, ancora, che i contratti sono scaduti e dunque al GF Vip si deve far spazio a nuovi prodotti e nuovi marchi. In ogni caso Katia Ricciarelli si è fatta scappare una frase su uno dei suoi sponsor.

“Adesso non c’è più neanche quello sponsor lì, ma troveranno qualcuno”. Questa la confidenza fatta da Katia Ricciarelli a Manila Nazzaro e Carmen Russo. Subito sui social il pubblico ha sottolineato: “Katia è stato abbandonata pure da quello che la vestiva… E ho detto tutto”. In realtà non abbiamo alcuna conferma al riguardo. Ma l’ex miss Italia ha risposto così a Katia: “Quello sponsor lì non vestiva neanche a me…”. Dunque di vestiti si tratta. Ma cosa sta succedendo davvero al GF Vip? Difficile dirlo, ma le acque sembrano proprio agitate.