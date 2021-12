Atmosfera sempre più infuocata nella casa del Grande Fratello Vip, ad accendere gli animi è Katia Ricciarelli stanca del comportamento di alcuni vipponi. Tanti i messaggi arrivati suoi social e non tutti si schierano con la cantante che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto lasciare la casa di Cinecittà nei giorni scorsi. “Signora ricciarelli tu sei davvero arrogante e presuntuosa e raccomandata”, scrive un’utente. Ma c’è anche chi le dà ragione.



Nel mirino di Katia Ricciarelli sono finiti soprattutto Jessica Selassiè e Davide Silvestri. Jessica, in particolar modo, non sta attraversando un momento facile colpita dalla sofferenza della sorella Lulù. I nuovi ingressi hanno suscitato in Lulù un senso di esclusione: si sente trascurata e delusa soprattutto da Sophie. “E giustamente Lulù ha pure notato come Sophie improvvisamente ora sia di nuovo pappa e ciccia con soleil dopo essersi dette le peggiori cose!”. Così commenta un altro utente.



Tornando a Katia Ricciarelli, a far saltare i nervi alla cantante à la pulizia. Ha infatti chiesto maggiore collaborazione per mantenere clima pulito e igienico. Tutto si è consumato poche ore fa quando Katia si è svegliata e si è recata in cucina per fare colazione, trovando il lavello pieno di piatti e pentole sporche, risalenti alla sera precedente quando un gruppo di gieffini hanno cucinato un piatto tipico sardo.







Katia Ricciarelli si è prima rivoltata contro Daniele Silvestri poi ha attaccato Jessica Selassiè che ha tentato di difendersi. Io l’ho cucinato per tutti, hanno mangiato in cinque o sei persone”, ha ammesso la principessa etiope. “Questa omertà che hai tu non è bella, stai sempre zitta”, ha sbottato Ricciarelli mettendo in difficoltà Jessica.



Dopo un confronto abbastanza duro Jessica Selassié non ha voluto lasciare l’ultima parola a Katia Ricciarelli. . “C’è chi sporca e non fa mai nulla, cerchiamo di parlare di quelli […] Non ho mai visto Soleil passare un’aspirapolvere, né sparecchiare la tavola durante una festa”, ha attaccato Jessica. Un stilettata bella e buona verso la Ricciarelli ‘colpevole’ di difendere sempre Soleil.