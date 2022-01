Stavolta nella casa del Grande Fratello è stato passato il segno. Fuori, sui social, è rivolta. La richiesta arriva ad Alfonso Signorini ed al cuore del programma: cacciare la concorrente immediatamente. Vergognose le frasi rivolte nei confronti di Lulù Selassiè. Nel breve video che sta circolando sui social, Soleil – riferendosi allo scontro con Lulù avuto durante le nomination palesi – dice: “Mi hanno iniziato a urlare sopra” e lei ha replicato: “Ma chi? Quella scimmia lì…ah non si può dire”.



Nel commentare ancora con Manila e Soleil gli accadimenti e le tensioni che si sono create nel corso della serata, la soprano ha aggiunto: “La principessa che sta con le gambe aperte”. A pronunciare queste frasi è stata Katia Ricciarelli. Furiosa, come detto, la reazione dei social. “Certo lei può dire tutto mentre gli altri devono tacere. E ancora: “ovviamente Katia Ricciarelli può fare tutto e nessuno le dice nulla”. In tutto questo, per ora, si attende la reazione di Lulù Selassiè.



Non è il primo caso di frasi razziste al gf vip. Così come non è la prima volta che Katia Ricciarelli finisce nel ciclone. Solo ieri sera infatti era stata attaccata da un’altra vippona. Miriana Trevisan aveva detto agli altri concorrenti di essere molto infastidita dai modi di fare di Katia Ricciarelli e di essersi sentita spesso offesa da lei.







“Mi ha dato della poco di buono e mi ha giudicata come madre. Quello che ti dovevo dire te l’ho sempre detto, mi hai offesa come madre. Come ha sbagliato Clarissa hai sbagliato anche tu, spesso nel giudicarmi anche”. A quel punto la cantante è tornata in salone per confrontarsi con Miriana Trevisan, mentre il conduttore cercava in tutti i modio di stemperare la tensione.



“Tu saresti una madre? Allora stai attenta a come ti comporti. Quando vuoi tu sei madre”. La situazione a quel punto si è fatta incandescente, con Katia Ricciarelli furiosa che chiedeva di poter parlare. Katia dentro la casa è ormai sempre più isolata. Sempre ieri, infatti, era stata ripresa per alcune brutte frasi su Manuel Bortuzzo. La sensazione, ora, è che Alfonso Signorini sia finalmente pronto a intervenire.