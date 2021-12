Katia Ricciarelli di nuovo nella bufera fuori dal GF Vip 6. Archiviati i dissapori con Miriana Trevisan, con cui dopo la nomination sono seguiti giorni di gelo fino a una lite clamorosa dove sono volate anche parole grosse, nelle ultime ore la cantante lirica ha fatto quello che per molti è un vero e proprio scivolone nella Casa.

La gaffe è scattata durante una conversazione in camera da letto. Katia Ricciarelli si è ritrovata a parlare con Soleil Sorge e Manila Nazzaro di un altro argomento “caldo”: la lite furiosa tra l’influencer e Alex Belli. Ma durante la conversazione è uscito fuori il nome di Biagio D’Anelli, l’ultimo vippone entrato nella Casa che dovrebbe dormire nel lettone insieme a Soleil Sorge e Alex Belli.

Katia Ricciarelli, la gaffe su Biagio D’Anelli al GF Vip 6

“Ma mica ci entrano loro due là dentro. Speriamo che non ci entrino là”, ha detto Katia Ricciarelli riferendosi a Biagio D’Anelli e a un’altra new entry del GF Vip 6, Giacomo Urtis. Lei spera dunque che non ci sia posto per entrambi nel letto. Poi la cantante ha rincarato la dose, aggiungendo: “Se no perdiamo tutti gli uomini qua”.





Soleil Sorge ha iniziato a scherzare sul fatto che il chirurgo dei vip sia un latin lover in grado di conquistare tutti: “Guardate che Giacomo se li cattura tutti…”. Ed è stato proprio a questo punto, dopo queste parole, che Katia Ricciarelli a bassa voce – ma si è sentito benissimo – ha chiesto: “Ma Biagio è normale? O è gay? Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua”.

La reazione delle sue coinquiline è stata subito interdetta. Manila Nazzaro e Soleil Sorge l’hanno guardata un po’ perplesse, poi l’ex Miss Italia ha chiesto a Katia Ricciarelli: “In che senso normale?”. E poi: “Ah…No, non è gay, non mi risulta”. “Gay? Non lo so”, il commento di Soleil Sorge. Nel frattempo gli utenti hanno attaccato duramente la cantante per la sua uscita.