Katia Ricciarelli, diretta impegnativa la 30esima del GF Vip 6. Alfonso Signorini è tornato dai suoi vipponi lunedì 27 dicembre 2021, subito dopo le feste. Feste che per la cantante sono state molto difficili. “Devo dire la verità, è stato il Natale più brutto della mia vita. Vedere la gioia dei messaggi, dei baci dei figli e dei parenti degli altri mi ha fatto pensare che mi sono trovata sola con una famiglia molto ridotta. Non ho mai passato il Natale lontano da mia mamma, questa volta ero sola”.

Quindi Katia Ricciarelli ha raccontato lo sconforto vissuto nel giorno di Natale nella Casa tra malinconia, pensieri e rimpianti: “Ho trascurato la mia vita privata – ha aggiunto in confessionale – Che brutta giornata, piena di malinconie, pensieri, rimpianti. Pensavo di aver fatto bene a dedicare tutta la mia vita al lavoro. C’è il rimpianto di dire che potevo fare di più, e invece ero sempre in giro”.

Katia Ricciarelli contro Lulù Selassié dopo la puntata

Anche per Manila Nazzaro non è stata una puntata facile. E ci ha pensato anche la sua amica Katia Ricciarelli a darle tutto il suo sostegno, prima e dopo la diretta. L’ex Miss Italia ha infatti visto un post al veleno di Clarissa Selassiè che la accusava di falsità ed è scoppiata anche a piangere. Per la sorellina Selassié, Manila Nazzaro è addirittura la più falsa di tutte le edizioni.





Finita la diretta, come sempre, i concorrenti si sono ritrovati a parlare di quanto accaduto. In particolare modo Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli si sono confrontate sulle accuse che la prima ha ricevuto in puntata, come le “pulizie mancate” di Lulù Selassié, con cui si è anche scontrata. Qui le parole forti per la princess della cantante, che ha tirato in mezzo anche Manuel Bortuzzo.

Katia: "Voglio vedere quando sono nominabili"

Manila: "Io non ho mai parlato male di nessuno"

Katia: "E' una carogna (Lulù) non so Manuel come fa a stare con lei.. tre carognette sono.."

Manila: "La più buona è Sophie"

Katia: "Vuoi mettere lei con quelle tre cose lì.."#gfvip pic.twitter.com/3t5KoR1o9f December 28, 2021

“Voglio vedere quando sono nominabili. È una carogna (Lulù) non so Manuel come fa a stare con lei… tre carognette sono!”, ha detto Katia Ricciarelli parlando in generale delle tre principesse. E Manila ha aggiunto, riferendosi all’accusa di essere falsa mossa da Clarissa: “Io non ho mai parlato male di nessuno. La più buona è Sophie”. “Vuoi mettere Sophie con quelle tre cose lì?”, ha concluso la cantante.