La 43esima puntata del GF Vip 6 ha visto l’eliminazione di una protetta si Alfonso Signorini, Katia Ricciarelli, un personaggio che all’interno del reality show di Canale 5 ha senz’altro portato pepe e dinamiche, ma anche canoni lontanissimi dal rispetto e dall’educazione.

Il pubblico aveva già speso parole al veleno contro la soprano, che nella casa ha più volte alzato i toni e insultato pesantemente molti suoi coinquilini. Sempre protetta da autori e dallo stesso Alfonso Signorini, Katia Ricciarelli è finita in nomination e il pubblico l’ha punita. In una recente intervista rilasciata a Chi, Katia Ricciarelli ha parlato della sua esperienza al GF Vip e di alcuni inquilini, in particolare di Manila Nazzaro, con la quale aveva intrecciato un bel rapporto, poi finito nel peggiore dei modi.

Katia Ricciarelli, il clamoroso colpo di scena sull’eliminazione al GF Vip

“Sono andata d’accordo con Manila, ci siamo volute bene. Poi si è allontanata perché ho dato attenzione ad altre persone che, secondo me, avevano più bisogno di lei di andare avanti. Manila ha avuto le sue soddisfazioni: ha un uomo che ama, i figli, lavora in radio, è stata Miss Italia; mentre uno come Davide aveva bisogno di una seconda chance”, ha spiegato la cantante.





Nell’intervista nessun cenno all’eliminazione da parte del pubblico, ma Katia Ricciarelli ha parlato di una sua decisione. Ovviamente la cantante è uscita dal GF Vip dopo aver perso il televoto contro Davide e Nathaly e non perché abbia deciso di lasciare la casa come fatto nei mesi scorsi da Manuel Bortuzzo o Aldo Montano.

“Mi hanno dato della strega, della bugiarda, e alla fine ho scelto di uscire. Penso di meritare rispetto e, se qualcuno non lo fa, vado sopra le righe. Ma, alla mia età, non posso dire ‘Adesso riproviamo’, non ho più tempo. Per questo ho deciso di uscire. Dopo 5 mesi e mezzo non avevo più tempo. E il gioco si stava incattivendo, ho preferito tornare ‘a riveder le stelle’”.