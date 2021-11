Non le manda di certo a dire Katia Ricciarelli, che durante la puntata del 22 novembre 2021 del GF Vip, ha usato parole molto forti per confrontarsi con Miriana Trevisan. Tutto è capitato per ‘colpa’ delle nomination palesi. Ma cosa è successo? L’ex volto di Non è la Rai ha votato la Ricciarelli, che non l’ha presa proprio nel migliore dei modi. L’ex moglie di Pippo Baudo infatti ha commentato la notizia definendo la coinquilina una” bugiarda, falsa e stro**a”.

Sì avete capito bene, questo il suo intero discorso di Katia Ricciarelli verso la Trevisan: “Quella Santa Maria Goretti, finta santa. La ignorerò completamente da qui in avanti. Non hai fatto una bella figura. Mi vieni sempre dietro. Sei una traditrice, mi pugnali alle spalle. Va bene così, sarà che io sono più ingenua di voi. Non parlare con me di questo adesso. Spero di uscire così non mi nomini più. Non accetto queste motivazioni. Sei una Santa Maria Goretti, sì esatto una Santa Maria Goretti! Sei fiera di essere Miriana Trevisan? No cara, non devi esserne fiera”.

“Aveva ragione Nicola – dice ancora Katia Ricciarelli – sei una gran bugiarda e vai a raccontare bugie alle altre. Sei una vera traditrice, sei una traditrice e basta, attacchi alle spalle. Io ti ho votata soltanto per quello che hai fatto a Nicola e tutti la pensano come me. Io ti avevo aperto il cuore e adesso capisco tutto. Ti dico davanti a tutti che sei una bugiarda e una pugnalatrice”.





Poi ancora Katia Ricciarelli: “Hai fregato tutti con i tuoi santini. Cercavi di arruffianarti cambiandomi il letto e le lenzuola. Ma come ti permetti di pigliarmi per il co così?! Basta leccarmi il cu, leccalo ad un altro. Sabato faccio la Tosca? No, se è così io me ne vado via da qui dentro. E voti proprio me? Che str***a!”.

Miriana:”sono Miriana e sono fiera di esserlo”

Katia:”no non devi esserlo, aveva ragione Nicola, sei una bugiarda”



Poco dopo però Katia Ricciarelli ha detto anche qualcosa di troppo: “E poi mica sto qui a fare le cavolate, se continua così la situazione me ne vado a casa mia. Fino alle otto e mezza di sera è stata in camera mia a mettersi le scarpe e tutto. Che str***a, le tiro una scarpa in testa. Sono schifata da questo atteggiamento, la prenderei a sberle”. Poco dopo si è sfogata anche Miriana Trevisan che ha detto: “Io sono fiera di essere la donna che sono. Da due mesi ce l’hai con me, andiamo avanti”.