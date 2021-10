Col passare dei giorni, all’interno della casa del GF Vip, continuano a crescere i malumori e gli attriti si fanno sempre più complessi. Per chi se lo fosse perso, sabato notte i gieffini hanno dato una festa e qualcuno ha anche bevuto dei drink, cose qualcuno di troppo. Il vincitore assoluto della serata è stata senza dubbio Nicola Pisu che ha corteggiato Miriana Trevisan e i sue si sono baciati a stampo. Il figlio di Patrizia Mirigliani ha voluto dormire con la coinquilina e questo ha mandato su tutte le furie Katia Ricciarelli. Il motivo? Nessuno lo sa, a meno che non sia gelosa di Pisu.

È propio Katia Ricciarelli a raccontare: “Io domani nominerò Miriana sicuro. Non sopporto le gatte morte, non mi piace come si comporta. Lei è stata vista da almeno 3 persone a fare le smancerie a Nicola. Poi nega e dice che gioca. Devi dire la verità e non fingere. Mica siamo tutti pazzi. Questa fa la santarellina e nega l’evidenza. Bugiarda in tutto, allora hanno ragione quelli che l’attaccano. Poi ho anche pensato ‘a casa c’ha un figlio questa’. Anche Manila è d’accordo che non si fanno queste cose”.

E ancora: “La Trevisan gioca a fare la santarellina, ma finge. Che messaggi sta dando a casa? Sfarfalla e costringe Jo ad andare via dal letto per stare con Nicola. E i baci? Ci sono le tre sorelle inorridite”. E ancora Katia Ricciarelli che prima affronta Miriana e poi attacca Nicola: “Inutile che dici ‘scherzavo io giocavo’. Smettila perché ci sono almeno 5 testimoni adesso che giurano tutto”.





Poi ancora Katia Ricciarelli : “Dici che non è successo niente, ma ci sono stati degli atteggiamenti. Ma tu sei libera di fare quello che vuoi della tua vita. Però sei una donna e dovresti capire cosa è un gioco e cosa va oltre. Le donne capiscono che non devono dire bugie. Del bacio e del resto sono fatti tuoi, però non negare tutto. Se il tuo era un gioco e basta lo mandavi nel suo letto. Invece avete dormito voi due insieme”.

E su Pisu Katia Ricciarelli dice: “Anche lui non lo difenderò mai più. La scena che ho visto oggi era disgustosa. Era sdraiato sul divano e da una parte aveva Clarissa, dall’altra Sophie. Era in boxer a gambe aperte, brutto da vedere. Immaginate come l’avranno ripreso le telecamere. Ha fatto una figura di me**a. Le due donne sopra di lui a rasargli i peli. Ma vi state rendendo conto della scena?!”