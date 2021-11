C’è una cosa che i partecipanti al GF Vip ancora non sanno: la data finale del reality. Proprio così, Alfonso Signorini non ha ancora comunicato che il programma non terminerà il 13 dicembre, ma il 14 marzo 2022. Non è escluso che qualcuno lascerà la casa e tra questi il nome più probabile è Katia Ricciarelli. L’altarino viene fuori grazie a Sophie Codegoni che, durante una chiacchierata con Miriana Trevisan, ha svelato che la soprano e altri vipponi le hanno detto che lasceranno il reality a dicembre, non accettando un’estensione del contratto di altri 3 mesi.

Insomma, a breve le cose cambieranno drasticamente dice Miriana Trevisan: “Le nomination sono uguali per tutti. Nessuno deve sentirsi innominabile, soprattutto chi vuole uscire prima. Il gioco comprende le nomination, nelle nomination sono compresi tutti i quanti nessuno escluso. Se la prendono come se non ci fosse un domani e poi dicono: ‘Io tra 13 giorni me ne vado, neanche morta rimango’ (parlando di Katia Ricciarelli, Ndr). E allora perché devo nominare una persona che ci tiene, se voi tanto tra poco ve ne volete andare”.

E ancora Miriana: “Ci sarà un prolungamento e nessuno di loro, nessuno, ma nessuno davvero vuole farlo ed allora io darò le mie nomination anche a queste persone che vogliono andare via. Se permetti io darò il voto a chi esce prima (tipo Katia Ricciarelli, Ndr). Quindi per me hanno la priorità le persone che vogliono rimane”.





“A chi vuole uscire dico ‘cosa cambia se andate via una settimana prima o una settimana dopo?’. Tutta questa rabbia se tra 13 giorni ve ne volete andare?”. Poi Miriana Trevisan è andata nello specifico e ha raccontato che Katia le ha detto che non accetterà di restare nella casa di Cinecittà dopo il 13 dicembre: “Katia Ricciarelli tutti i giorni mi dice che a Natale deve fare delle cose, me l’ha detto, sì”.

⚠️⚠️💣 KATIA CONTRO MIRIANA “Sta stronza, gli tiro una scarpa in testa che le faccio un buco” 😳 #gfvip pic.twitter.com/MNTdozGhDy November 23, 2021

Ha specificato che uscirà a dicembre. Lei a me ha proprio detto ‘Io me ne voglio andare perché devo lavorare a Natale’“. Non solo, pochi giorni fa Katia Ricciarelli parlando con Davide Silvestri ha detto: “Io costretta a restare fino a marzo del prossimo anno? No, tengo nu contratt fino a u 13 di dicembr“. Insomma, sembra chiaro che in meno di un mese Katia lascerà il programma.