Grande Fratello Vip 6, Kabir Bedi ‘beccato’ così. Si sa che le telecamere del GF Vip non perdono mai di vista i concorrenti, non risparmiando al pubblico momenti indimenticabili. Tutto sarebbe accaduto nel corso della puntata del reality del venerdì sera, quando Kabir, visibilmente stanco, è stato pizzicato proprio sul più bello.

Come è noto a tutti Kabir Bedi raggiunge la fama internazionale nel 1976 quando il regista italiano Sergio Sollima lo sceglie quale interprete di Sandokan. Oggi l’attore indiano naturalizzato italiano veste i panni di inquilino della casa più spiata d’Italia.

Un momento che per molti telespettatori rientrerà nella storia della sesta edizione del reality con l’attore come protagonista indiscusso. Proprio nel corso della puntata, che come si sa va in onda dalle 21:45 fino all’ 01:30, Kabir Bedi è stato sorpreso a schiacciare un pisolino. Ebbene si, le telecamere hanno ripreso tutto e i fan non potevano che diffondere il video sul web.





E la vicenda non è ovviamente sfuggita al padrone di casa che non appena inquadrato la scena, ha esclamato: “No, guardate Kabir, vi prego. Questa immagine è meravigliosa. Poverino, sta facendo di tutto…apritemi l’audio con la Casa”. E così in collegamento con la casa, Alfonso ha rincarato la dose a suon di risate.

“Kabir! Senti, quanta fatica fai a stare sveglio? Kabir avevi gli occhi che si chiudevano come le tapparelle proprio eh”. Impossibile per gli altri compagni di avventura contenere l’ilarità generale. Un video che anche tra gli utenti sta meritando il giusto apprezzamento.