Arrivata in Honduras come naufraga dell’Isola dei Famosi 2022, Jovana Djordjevic, moglie del calciatore Filip, ha già infiammato i social. Una presentazione che ha fatto storcere il naso, perché nonostante le parole ”Non voglio essere ricordata come la moglie di un calciatore”, si è presentata con il cognome del marito.

“‘Non voglio essere la moglie di un calciatore’ dice #JovanaDjordjevic … allora 1º dovresti farti chiamare col tuo cognome. 2º potevi sposarti un impiegato del catasto allora. Poverina dai!”, è solo uno dei tanti commenti contro la moglie di Filip Djordjevic, ex attaccante della Lazio e del Chievo, con un passato nella Stella Rossa, Rad Belgrado e Nantes.





Jovana Djordjevic Isola dei Famosi 2022, chi è: età, altezza, peso, lavoro, marito famoso

Proprio quando il giocatore militava nel Nantes i due si sono conosciuti. Un’amicizia in comune ha fatto da Cupido per Jovana e Filip e da allora non si sono più lasciati. “Lui è la mia metà, il mio migliore amico e il mio massimo sostegno. Dal momento in cui l’ho incontrato la prima volta ho capito subito che sarebbe stato il padre di mio figlio”, aveva raccontato la modella in un’intervista.

Jovana Djordjevic ha deciso di partecipare all’Isola dei Famosi “perché ho già fatto tutto quello che volevo realizzare nella mia vita e questa è l’unica cosa che mi mancava, voglio vedere quanto sono forte. Sono felice di partire da sola e non ha paura della solitudine, anche se un po’ mi spaventa stare lontana dalla famiglia per tanto tempo, in particolare dai miei figli”. Jovana Djordjevic, all’anagrafe Jovana Svonja, è nata in Serbia il 20 settembre 1991 e parla perfettamente serbo, italiano e inglese.

Grazie al suo fisico perfetto e ai lineamenti sensuali, la mogie dell’ex calciatore ha iniziato a lavorare nel mondo della moda come modella. Nel 2014 si è sposata con Filip Djordjevic e la coppia ha due figli: Noel, nato nel 2015 e Leon, arrivato nel 2017. Jovana Djordjevic è alta 175 centimetri per 60 chili di peso.