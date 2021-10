Gli appassionati di UeD aspettavano da settimane di vedere la ‘cacciata’ di Joele Milan. La puntata è andata in onda venerdì 15 ottobre 2021 ma il pubblico già sapeva che il tronista era stato smascherato. In breve, Maria De Filippi ha sbugiardato Joele mandando in onda il filmato in cui, durante un ballo con Ilaria, chiede alla corteggiatrici di sentirsi di nascosto attraverso il contatto Instagram di un suo amico.

“A me Joele mi imbarazza perché siete giovani ed è giusto che ve ne freghiate delle regole del trono, però penso che abbiamo ragione tutti: voi a trasgredire e noi a dire che questo trono non può andare avanti. Però senza problemi, giuro. Neanche uno”, le parole della conduttrice dopo aver detto a chiare lettere che il trono non poteva continuare. Poche ore dopo la puntata in questione, l’ormai ex tronista ha rotto il silenzio. Prima su Instagram, con un lungo video, poi in un’intervista post eliminazione da UeD, dove ha raccontato la sua versione dei fatti su quanto è successo in studio.

Joele Milan, la frecciatina contro UeD

A distanza di qualche giorno dalla registrazione che ha segnato la fine della sua esperienza da tronista, Joele Milan ha ammesso di essere stato molto male a Fanpage, ma ha anche puntato il dito contro la redazione, sostenendo che tutto questo sarebbe stato messo in atto per gli ascolti. Ha aggiunto anche che, nel momento in cui Maria De Filippi lo ha mandato via, lui si è alzato ed è uscito dallo studio senza “batter ciglio”, perché in quel momento stava male e l’unica cosa che non avrebbe voluto fare era piangere davanti a tutti.





Per Joele Milan, comunque, Maria De Filippi stata molto comprensiva nei suoi confronti e in quelli di Ilaria. Al contrario di Tina Cipollari e Gianni Sperti che, secondo lui, sono stati molto duri e fin dal primo momento hanno chiesto che venisse cacciato. Ma non è tutto perché poi ha di fatto smascherato a sua volta la redazione: ha rivelato che dopo quella registrazione ha avuto modo di parlare nuovamente con gli autori e che addirittura gli avrebbero chiesto se fosse disposto a rimettersi in gioco.

”Io non ho più voluto avere niente a che fare, non sarei più tornato sul trono”, ha detto Joele Milan sempre a Fanpage, lasciando quindi intendere di non voler più rimettere piede nello studio di UeD, nonostante gli fosse stato proposto. E ancora: ”Sono dispiaciuto perché soltanto per degli ascolti, una persona deve essere messa in difficoltà”, ha proseguito ancora l’ex tronista puntando il dito contro la redazione e aggiungendo di essere stato massacrato sui social.