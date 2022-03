È il grande momento di Jessica Selassié. La principessa etiope ha vinto il GF Vip 6, trionfando al televoto con il 62% delle preferenze contro Davide Silvestri, secondo classificato. Una percentuale che la fa entrare di diritto nella storia del reality perché, oltre a essere ricordata come vincitrice della sesta edizione, è anche la donna che finora ha ottenuto maggiori consensi.

Alessia Macari, vincitrice della prima edizione, aveva ottenuto il 52% delle preferenze mentre Paola Di Benedetto, regina della quarta, ha concluso il suo percorso con il 56%. Jessica Selassié è quindi seconda solo a Tommaso Zorzi, vincitore “assoluto” con il 68% dei voti ottenuti alla finale.

Jessica Selassié, cosa farà con i soldi vinti al GF Vip 6

Questione compenso e montepremi. Come tutti i concorrenti, anche se la cifra è variabile, anche Jessica Selassié è stata pagata per la reclusione nella Casa. E avrebbe incassato uno ‘stipendio’ settimanale di circa 5mila euro, dunque avrebbe portato a casa circa 140mila euro. Poi il premio finale di 100mila euro.





La metà, come sempre, andrà in beneficenza e la princess ha già dichiarato che 50mila euro saranno destinati al sostegno delle donne ucraine. E il resto? Con i restanti 50mila euro, invece, Jessica Selassié vorrebbe aiutare la sua famiglia: “Se potrò aiutare mio padre lo farò”, ha raccontato in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi.

Suo padre, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, ha da diversi mesi dei problemi con la giustizia svizzera. La scelta di Jessica Selassié, dunque, è quella di supportare il genitore in questa sua battaglia. Per quanto riguarda i sogni che spera di realizzare grazie alla partecipazione al GF Vip 6, invece, c’è quello di diventare una conduttrice televisiva.