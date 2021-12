Al GF Vip 6 c’è chi esce e chi arriva. Nelle ultime puntate il pubblico ha salutato Alex Belli (squalificato), Francesca Cipriani e Aldo Montano (usciti di loro spontanea volontà perché contrari al prolungamento del reality), ma ha anche iniziato a seguire altri personaggi come Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme. Il GF Vip 6 terminerà il prossimo 14 marzo e ci saranno sicuramente altri ingressi ma nel frattempo i telespettatori si sono affezionando ai “veterani”, tra cui Jessica Selassié.

È entrata nella Casa a settembre scorso con le sorelle Clarissa e Lulù con cui dapprima formava un concorrente unico, ma qualche settimana fa le tre principesse sono state divise. Attualmente da 3 sono rimaste in 2 ancora in gioco: la più piccola, Clarissa, ha infatti lasciato il reality dopo essere stata eliminata al televoto.

“Spendo 100mila euro al mese”

E negli ultimi tempi Jessica Selassié vorrebbe raggiungerla. La maggiore delle principesse ha infatti mostrato un certo disagio nella Casa: “Non sono motivata nello stare qui dentro non sono stimolata. Ci sono troppe donne ed è entrato un uomo solo. Non entra nessun bono per me, ho perso l’interesse. Io avevo già dei dubbi nel volermene andare. Ma non è per un uomo, è il fatto di motivazioni, non sono più stimolata. […]”.





Ha anche ipotizzato di non piacere al pubblico, che tra l’altro l’aveva già vista in tv. Prima del GF Vip 6, infatti, Jessica Selassié ha partecipato al programma di Mtv Riccanza. Era il 2017 e precisamente la seconda edizione del “reality” che ha lanciato personaggi come Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. E anche se è passato del tempo, in queste ore sta circolando sui social la clip di presentazione della principessa.

Quanto spende Jessica Selassié al mese 💶💶😱 pic.twitter.com/q5pzFApCdp December 20, 2021

Clip in cui Jessica Selassié svela quanto spende in un mese per vivere: ben 100mila euro. “Prima abitavo con mio fratello e invece adesso ho un appartamento a piazza di Spagna. Mi mantengono i miei genitori e spendo 100mila euro al mese più o meno…”, le sue parole. E ancora: “I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò, molto più comodo l’autista”. Sarà tutto vero?