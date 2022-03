“È già deciso”. Jessica Selassié e Alex Belli insieme. E lei si lascia andare: “Super pazzesco”

Da quando ha vinto la sesta edizione del GF Vip tutti la vogliono: ospitate, interviste, foto e tanta popolarità. Il successo nel reality ha cambiato la vita di Jessica Selassié. Quella ragazza timida che in punta di piedi è entrata nella Casa più spiata d’Italia oggi è diventata una donna che ha superato le sue incertezze e le sue paure e ora affronta la vita con spirito diverso.

“Sono ancora incredula e senza parole. Credevo che vincesse mia sorella Lulù perché pensavo fosse la più forte e aveva voglia di riscattarsi”, ha detto Jessica Selassié nell’intervista a Verissimo. Le tre sorelle Selassiè, Jessica, Clarissa e Lucrezia (detta Lulù), hanno fatto molto parlare in questo GF Vip 6, non sempre nel bene, ma certamente hanno lasciato il segno in una edizione nella quale, anche a causa del Belli Gate, nessuno è riuscito a brillare.





Ora la vita di Jessica Selassié è completamente cambiata come ha detto in una recente diretta Instagram: “Le mie giornate sono tutte super frenetiche. Anche se cerco in ogni caso di godermi anche la mia famiglia, perché ne ho bisogno visto che sono stata sei mesi lontana da loro…”. E ancora: “È tutto nuovo e tutto bellissimo. Sono sincera, non mi aspettavo tutto questo, sono molto felice e vi amo…”.

I fan hanno cercato di sapere quali sono i progetti futuri di Jessica Selassié e la princess ha ammesso che adesso ha in progetto di fare un servizio fotografico, prima individuale e poi con le sue sorelle, con Alex Belli: “Io e lui abbiamo già programmato uno shooting individuale e anche di gruppo tutte noi tre sorelle…”. Jessica non ha quindi nascosto di non essere già più nella pelle per questo shooting: “Sarà super pazzesco e non vediamo l’ora di farlo…”. Poi ha aggiunto: “Il GF è stato un bellissimo viaggio, sono maturata e quello che arriva adesso è anche grazie a voi…”.

Nel frattempo i fan di Barù e Jessica Selassié sono rimasti delusi. Infatti il nipote di Costantino Della Gherardesca è stato beccato in compagnia di una ragazza in Toscana. Alcuni fan sempre molto attenti ai movimenti social del loro beniamino e non solo avrebbero scoperto che l’uomo avrebbe trascorso la serata con una bella ragazza misteriosa. Una cena in compagnia anche se potrebbe trattarsi di una serata con un’amica. A postare delle Instagram Stories ‘sospette’ sarebbe stata proprio la ragazza in questione. In una in particolare veniva ritratto chiaramente il nobile ma sarebbe poi stata prontamente rimossa.

