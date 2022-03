Barù e Jessica Selassié, il botta e risposta a distanza continua a fare impazzire i fan. Si sarebbero definiti i Jerù i fan della coppia che sper ancora di vedere nascere un grande amore. Un rischio che ha ‘sfiorato’ il pensiero di molti nel corso dell’ultima diretta Instagram della vincitrice della sesta edizione del reality. E nelle ultime ore si è aggiunto anche altro. Ecco di cosa stiamo parlando.

Nelle ultime ore pare che lo chef ed ex gieffino si sia divertito a pubblicare una foto sul profilo, scatenando le dovute reazioni da parte degli utenti. Nello specifico si tratterebbe di una foto decisamente atipica. Stiamo parlando dell’immagine di una ragazza stesa su una mucca con accanto un vitellino intento a proseguire nella sua passeggiata.





Ma se per molti il riferimento può sembrare criptico, per i più attenti la foto resa pubblica dallo chef potrebbe riprendere quanto affermato davanti alle telecamere del GF Vip: “Voglio andare a mungere le mucche in Tasmania”. E ancora c’è anche chi pensa che l’immagine sia ambasciatrice di un messaggio o riferimento per Jessica.

Una certa somiglianza con Jessica avrebbe fatto raddrizzare le antenne a chi continua a seguire le vicende dei Jerù con particolare accortezza. Non sarebbe la prima volta in cui Barù è sorpreso a ‘punzecchiare’ Jessica a distanza, aspetto che per alcuni fan potrebbe essere come un tentativo per restare in buoni rapporti con Jessica e chissà, lasciare socchiusa la porta del cuore.

Pronti a partire insieme per la Tasmania? Il dubbio resta, ma nel frattempo sempre meglio tenere a bada le aspettative e lasciare che siano i diretti interessati a scrivere il nuovo capitolo per un rapporto nato dentro la casa di Cinecittà e diretto, si spera, verso nuovi orizzonti di conoscenza, con o senza un biglietto diretto per la Tasmania.

