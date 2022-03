Era sulla griglia di partenza, sul proprio kart, pronto per disputare la ripartenza della gara della quale era anche organizzatore, ma è stato colpito da un infarto ed è morto. La tragedia è avvenuta a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani in Sicilia, e la vittima si chiamava Emilio De Luca.

La vittima aveva 34 anni e abitava ad Alcamo, in provincia di Trapani, e doveva partecipare alla seconda gara del campionato regionale di Karting. L’uomo è stato soccorso dagli operatori del 118 presenti sul circuito e trasportato in ospedale, dove, purtroppo è deceduto poco dopo. La gara è stata sospesa.





“Abbiamo perso il pilota Emilio De Luca. R. I.P Emilio”, si legge sulla pagina del Karting Sicilia. Sui social anche il cordoglio del sindaco di Castellammare del Golfo Nicolò Rizzo e di tutta l’amministrazione comunale. “La comunità è profondamente addolorata – afferma il sindaco Rizzo -. Porgiamo le più sentite condoglianze ai familiari di Emilio De Luca, organizzatore e giovane pilota del trofeo, purtroppo deceduto, esprimendo profondo cordoglio e dispiacere”.

De Luca è giunto in condizioni disperate: nonostante il gran lavoro dell’équipe medica non c’è stato nulla da fare. La notizia si è immediatamente diffusa fra gli addetti e gli appassionati dello sport e sulla pagina Facebook di Emilio De Luca sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio.

