Un’altra vittima sulle strade italiane. Nella mattinata di oggi, venerdì 25 marzo, intorno alle 8 e 30 un’automobile e uno scooter si sono scontrati in via Leonardo Da Vinci nel comune di Pozzo d’Adda, nel milanese. Purtroppo la 18enne Camilla Pettinari è deceduta a seguito delle ferite riportate nel tremendo impatto.

Subito dopo il sinistro i carabinieri di Vaprio d’Adda e Pioltello hanno effettuato i rilievi del caso per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente. Nello scontro è rimasta ferita anche un’amica della vittima. Le sue condizioni, però, non destano preoccupazioni particolari. È ricoverata all’ospedale di Zingonia.





Camilla era residente a Pozzuolo Martesana, comune di poco più di 8mila abitanti nella Città Metropolitana di Milano. Lì viveva con i genitori e un fratello minore. Dalle prime informazioni che stanno emergendo lo scooter su cui viaggiava è stato urtato in modo violento da un’Opel Zafira. Alla guida c’era un 59enne del posto. L’auto stava entrando in via Leonardo da Vinci da un’arteria laterale.

Secondo le prime ipotesi, da confermare, pare che l’automobile si sia immessa con una manovra contromano sulla strada nella quale stava viaggiando Camilla sul suo scooter. Per la giovanissima non c’è stato nulla da fare. È morta quasi subito. Straziati e disperati i genitori della 18enne che hanno raggiunto il luogo dell’incidente poco dopo.

A Pozzuolo Martesana la comunità è sotto shock. Tutti conoscevano sia Camilla che la sua amica rimasta coinvolta nell’incidente. Grande tensione e rabbia, invece, a Pozzo d’Adda. All’incirca nello stesso punto in cui è avvenuto l’impatto costato la vita alla ragazza l’8 marzo scorso aveva perso la vita Emanuela Rubini, 55 anni. Uno scontro frontale aveva tolto la vita anche a lei, su quella stessa maledetta strada.