Jessica Selassié ha un debole per Alessandro Basciano. Sin dal suo arrivo nella Casa del GF Vip 6, la principessa è rimasta subito molto intrigata dall’ex corteggiatore di UeD. Che però sembra avere occhi solo per Sophie Codegoni. Le due coinquiline hanno anche avuto delle discussioni per lui, con la sorella di Lulù e Clarissa addirittura in lacrime.

Jessica Selassié si è infatti confidata anche con le altre concorrenti della Casa sulla sua tristezza nel non ricevere attenzioni da nessun ragazzo all’interno del reality e fuori. Eppure, sostiene Adriana Volpe, qualcuno ci sarebbe: Barù. L’opinionista del GF Vip 6 ha notato come il nuovo vippone abbia avuto qualche attenzione in più nei confronti della principessa. Quindi il suggerimento alla princess di aguzzare la vista.

“Jessica Selassié guardati bene intorno… secondo me chi ti guarda C’È.. inizia per B e non è Basciano”, il tweet di Adriana Volpe. Ma, almeno per ora, niente da fare: la princess continua ad avere occhi solo per Alessandro. E con l’ultima mossa il rischio che diventi il classico terzo incomodo è più concreto che mai.





Nel dettaglio, questa volta Jessica Selassié ha interrotto i due “piccioncini” nel cuore della notte. Si è infatti presentata davanti al letto dove Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si stavano coccolando, interrompendo di fatto le loro effusioni come osserva il sito Funweek che riposta i tweet degli utenti.

Ma si rende conto! Questa è peggio degli stalker non ci sta con la testa! #gfvip pic.twitter.com/2o4pVGwx3G December 29, 2021

“Ma si rende conto? è peggio degli stalker, non ci sta con la testa”, “Che ansia” scrivono alcuni sui social alla vista dell’atteggiamento di Jessica Selassié. Anche la sorella Lulù nei giorni scorsi aveva provato a farla ragionare ma a quanto pare non intende rassegnarsi, nemmeno davanti all’evidenza.