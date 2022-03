La sesta edizione del GF Vip è stata vinta da Jessica Selassie. La princess ha sbaragliato tutti e si è meritato senza dubbio il primo posto di questo reality durato ben 6 mesi. Ora però la domanda che si stanno facendo tutti è: quanto ha guadagnato con la vittoria al GF Vip? I bookmakers italiani erano convinti della sua vittoria e infatti così è stato: ne avevamo parlato qualche giorno fa parlando proprio delle scommesse in atto in vista della finale.

A fine serata, quasi alle 2 di notte, Alfonso Signorini ha letto il nome di Jessica Selassie, coronandola quindi vincitrice assoluta. Al secondo posto Davide. Ora però in tanti si stanno chiedendo:quanto ha guadagnato per la vittoria ,a anche per tutti i mesi trascorsi nella casa più spiata d’Italia? In realtà, escludendo la vittoria e il montepremi finale, si era già parlato di quanto avesse guadagnato Jessica in queste mesi al GF Vip. Ne avevano parlato approfonditamente le due sorelle Selassié, rivelando i loro cachet e lamentando di essere le meno pagate nella Casa.

Insomma, proprio come gli altri concorrenti, anche Jessica e Lulù hanno percepito uno stipendio “settimanale” in relazione al numero di settimane trascorse in Casa. Da quello che si dice, Jessica avrebbe incassato uno ‘stipendio’ settimanale di circa 5mila euro, motivo per cui moltiplicandolo per il numero di settimane trascorsi all’interno Jessica Selassié avrebbe portato a Casa circa 140mila euro.





Ma non finisce qui. Ma questo, come abbiamo detto, è la somma escludendo il montepremi finale. Alla fine, oltre a questi 140mila euro, c’è da aggiungere un’altra somma considerevole: quella della vittoria. Come è arcinoto, il vincitore del GF Vip (Jessica Selassié), si porta a casa un’altra bella somma quella di 100mila euro.

C’è da dire tuttavia, che la metà di quella cifra (cinquantamila) verranno devoluti d’ufficio in beneficienza. A farle i conti in tasca quindi, da quando ha iniziato questa avventura al GF Vip, Jessica Selassié si è portata a casa bel 190mila euro puliti, escludendo la beneficenza obbligatoria. Un bel gruzzoletto, non trovate?