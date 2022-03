Per i bookmakers non ci sono dubbi: la probabile vincitrice del GF Vip 6 è Jessica Selassié. Gli scommettitori italiani ne sono convinti e infatti è la quota più bassa in relazione a tutti gli altri partecipanti del reality show condotto da Alfonso Signorini. La cosa buffa (o forse no) è che questa previsione che la vede comunque tra i primi 3 posti della classifica, avviene dopo una prima parte del ‘gioco’ all’ombra delle altre sorelle. Jessica infatti ha passato la prima parte del programma Mediaset a fare ‘da balia’ (concedeteci il termine, Ndr) alle sue sorelle minori.

E forse proprio in questo modo e col suo carattere, ha conquistato questo amore da parte del pubblico. Così, l’ascesa di Jessica Selassie è stata inesorabile ed è passata da “una delle tre princess” a “La principessa Jessica”, eclissando in qualche modo anche la sorella che più di tutte ha fatto discutere: Lulù. Come dimenticare quella potente cotta per Alessandro Basciano (che poi ha preferito Sophie Codegoni, con cui ha successivamente discusso e poi fatto pace).

Jessica Selassié, è lei la favorita del GF Vip 6

Come non citare infine l’amore incondizionato di Jessica Selassié per Barù Gaetani, che purtroppo, nonostante un bacio dato di nascosto dalle telecamere, non ha mai ricambiato apertamente l’interesse. Anzi, proprio il nipote di Costantino della Gherardesca ha detto che tra loro non potrà mai esserci nulla, né dentro, né fuori la casa del GF Vip.





Ma chi sarebbe sul podio insieme a Jessica Selassié? Sempre secondo i bookmakers italiani, con lei ci sarebbero anche altri due super personaggi: la sorella Lulù Selassié e Davide Silvestri. Sempre secondo gli scommettitori, le possibilità di vittoria per Delia Duran e Barù Gaetani sono alquanto basse e entrambi li piazzano pari merito al quarto posto.

Niente da fare invece per Giucas Casella, già eliminato dal pubblico la scorsa settimana e rientrato grazie al biglietto di ritorno. Per lui una vittoria è decisamente lontana, se non impossibile. Ma chi lo sa in fondo. Potrebbe succedere anche qualcosa, durante questi ultimi giorni, in cui le situazioni vengono ribaltate. Staremo a vedere se sarà davvero Jessica Selassié a vincere.