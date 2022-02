Piccolo queen drama nella notte tra Lulù e Jessica Selassié. Le due sorelle infatti, hanno battibeccato a notte fonda per la disposizione delle persone nei letti. Sì, avete capito bene. Intorno alle 4 del mattino le due si sono lasciate andare a un botta e risposta brutale. La cosa dovrebbe far capire quanto le due, che sembrano aver trovato un punto d’incontro dopo gli attriti dei mesi scorsi, invece sembrano più distanti che mai. L’ultima lite, come dicevamo, le vede scontrarsi a causa dei posti letto. Jessica e Barù si sono addormentati sul letto di Lulù e lei si è alterata, esortando sua sorella a spostarsi e svegliare Barù.

Un comportamento infantile per Jessica Selassié che naturalmente ha deciso di rifiutarsi di svegliare Barù e sopratutto di sottostare alle imposizioni di Lulù. Naturalmente la cosa non è finita lì e Lulù Selassié ha iniziato a perdere la pazienza (alle 4 del mattino) e la cosa si è protesa per diverso tempo. Le urla naturalmente le hanno sentite tutti i concorrenti, seppur in altre stanze della casa. A riportare la notizia sono gli stessi telespettatori (svegli a quell’ora, Ndr). Sono loro i primi a commentare la notizia.

Ma a parte la discussione di per sé, in tanti notano l’allontanamento delle sorelle Selassié. Nonostante l’apparente rapporto pacifico degli ultimi mesi, le due principesse si sono accapigliate di nuovo e senza trattenersi. Forse la cosa si è esasperata anche per via del rapporto che Jessica Selassié ha con Barù.





Sono ormai mesi che i fan del Grande Fratello Vip sostengono a gran voce di aver notato un feeling unico tra Jessica Selassié e Barù il quale, a differenza della principessa etiope, ha sempre messo paletti al rapporto definendolo una grande amicizia. Nel corso dell’ultima puntata del Gf Vip, tuttavia, è andato in onda un confessionale che incastra Barù.

Dopo aver massaggiato con premura la schiena di Jessica, il gieffino ha ammesso: “Ci farei l’amore con Jessica. Però poi s’innamorerebbe, quindi le sto lontano…Lo faccio per lei”. Jessica Selassié ha replicato divertita, ribadendo che non vuole Barù al suo fianco come semplice amico, mentre lui ha confermato: “È molto bella. Che voglio fare l’amore con lei è una battuta veritiera”.