Al GF Vip 6 da giorni non si fa che parlare della “coppia della Casa”. Il feeling tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo è stato subito evidente e sono anche scattati dei baci. Peccato però che lui abbia già messo le mani avanti: “Ho già parlato con lei e visto che questa cosa è tanta roba bella io voglio andarci piano, perché non voglio regalare illusioni”, ha spiegato in puntata ad Alfonso Signorini.

“Lei, come ho detto, è davvero tanta roba e per questo alle volte come le ho spiegato preferisco non correre”, ha aggiunto Manuel Bortuzzo. Che nelle ultime ore ha fatto infuriare i telespettatori rifiutando in modo scortese, come hanno fatto notare molti, un abbraccio della principessa Lulù, evidentemente molto più presa: “No ti prego, questa camicia costa tantissimo”, ha risposto scatenando gli utenti.

Jessica Selassié, coccole a letto con un altro gieffino

Ma ora è un’altra principessa a far parlare di sé: Jessica Selassié. La più grande delle tre gieffine è finita nel letto e sotto il piumone con un altro concorrente e subito è scattata la domanda: sta nascendo un amore? Lui è Samy Youssef, con cui Jessica si è scambiata coccole e carezze. Ci sarebbe anche il bacio, hanno svelato agli altri inquilini della Casa sono Sophie Codegoni e Clarissa Selassié.





Nei giorni precedenti Jessica Selassié aveva raccontato ai compagni del legame sempre più intenso con il modello egiziano, che era sembrato molto interessato a lei. “Mi ha preso la mano e me l’ha fatta mettere sulla coscia. Ad un certo punto ero imbarazzata”, ha spiegato la 27enne. Pare che poi Samy Youssef abbia continuato a provarci per poi fare breccia nel cuore della principessa.

Nella notte tra il 28 e 29 settembre 2021, i due hanno condiviso lo stesso letto e sotto le coperte, al buio, si sono scambiati coccole.“Sono abbracciati a letto, si stanno baciando”, dicono le altre gieffine che, dopo aver provato a sbirciare, sono tornate subito a letto. “Io li ho visti solo abbracciarsi”, dice la ex UeD. E Ainett Stephens: “Lo scopriremo vivendo, magari venerdì”.