“Sempre per lei”. Jessica Selassié, ora spunta anche il cantante famoso. Una dichiarazione inattesa

Un finale per tanti versi inaspettato. La vittoria di Jessica Selassié nell’ultima edizione, la sesta, del Grande Fratello Vip continua a far discutere. Lunedì scorso è arrivato il verdetto e per la principessa è stato ovviamente il momento della gioia più grande. Della sua liaison con Barù si è parlato parecchio. Nonostante la differenza d’età tra i due si era creata una bella sintonia. Chissà cosa succederà adesso che entrambi sono ritornati alla vita di tutti i giorni.

Di sicuro per Jess i 100mila euro del premio messo in palio dal reality condotto da Alfonso Signorini faranno molto comodo. Come tutti sanno le Selassié avevano, prima della ribalta ottenuta grazie al programma Mediaset, una delicata condizione familiare. Era stato Oggi a riportare come il papà avesse avuto problemi con la giustizia. E la stessa Lulù, proprio a pochi giorni dalla conclusione del GF Vip, non aveva fatto mistero dell’importanza per tutte loro di potersi assicurare una somma così importante.

Tra le reazioni alla vittoria di Jessica Selassié c’è stata nelle ultime ore anche quella di Soleil Sorge. L’influencer italo-americana era dato da molti come stra-favorita. Ma le cose sono andate diversamente. “Sono felice per Jessica – ha detto Soleil – Allo stesso tempo penso che sì, avrebbe dovuto vincere qualcun altro. Per me c’erano diversi vincitori, il primo beh… io avrei voluto vedere Davide vincere”. Ma c’è anche chi, da fuori, ha affermato di aver fatto il tifo proprio per la vincitrice finale.





Subito dopo la vittoria al GF Vip Jessica Selassié è tornata sul suo profilo Instagram per ringraziare tutti quelli che le sono stati vicino: “Questo è il mio primo post dopo 6 mesi lontano dalla mia vita di tutti i giorni. Volevo ringraziare tutti voi per il costante sostegno e per avermi apprezzata per quella che sono dall’inizio. Sono stati mesi alla scoperta di me stessa che mi hanno portata ad una rinascita sorprendente. Ha sorpreso voi, e persino me. Un “grazie” non sarà mai tanto abbastanza…”. Tra i suoi sostenitori c’è anche un famoso cantante ex Amici.

Si tratta di Aka7even che ha espresso il suo apprezzamento per il percorso di Jessica Selassié. Ad un fan che gli chiedeva se avvesse seguito il GF Vip l’ex allievo di Amici ha risposto “Non molto, però ho sempre tifato per @jessyselassie”. Un endorsement, o meglio un sostegno esplicito, bello e buono per Jess che infatti ha ricondiviso sul suo profilo Instagram la risposta del cantante. Ora per Jessica si apre un nuova vita, con o senza Barù… chi lo sa. Intanto anche Aka7even è in procinto di regalare qualche nuova emozione al suo pubblico. Sempre sui social, infatti, lui stesso ammette: “Ho troppa voglia di uscire con roba nuova”.