Jeremias Rodriguez ha abbandonato l’Isola dei Famosi. Più volte aveva manifestato la volontà di lasciare il reality e alla fine lo ha fatto durante la puntata del 19 aprile. Dopo essere stato eliminato da Playa Accopiada al televoto, il fratello di Belen e Cecilia ha preso la decisione: “Ci hanno provato tutti a convincermi a restare, ma io voglio rientrare, sono sicurissimo. Sono venuto qui per mio padre. Ho già fatto due reality, è un mondo che non mi piace” ha spiegato.

E ancora: “Voglio tornare a casa, ho bisogno di vedere la mia famiglia e la mia fidanzata”. Jeremias Rodriguez ha poi aggiunto che negli ultimi anni è sparito dalle luci dei riflettori per risolvere alcuni problemi personali: “Una rabbia repressa, che usciva nei momenti sbagliati con persone che non lo meritavano”. Jeremias Rodriguez ha sempre parlato di un segreto e del caso si è occupato Riccardo Signoretti sul settimanale Nuovo Tv.





Jeremias Rodriguez e il suo segreto: “Ho fatto male a qualcuno”

Nel magazine vengono riportate alcune dichiarazioni dell’ex naufrago, che durante il GF Vip ha ammesso di aver fatto del male a qualcuno. Secondo il giornale questo segreto potrebbe offuscare l’immagine delle sorelle Belen e Cecilia. “Lo stesso Jeremias Rodriguez si era confidato: “Ho un passato che non posso raccontare, vorrei farlo ma non posso, perché ho una sorella numero uno… Quando ho iniziato a stare male mi sono rinchiuso, non volevo parlare con nessuno. Spaccavo tutto, la casa, i vetri. Ho ricordi brutti, ho fatto cose brutte, del male a qualcuno”, aveva detto lui durante la sua permanenza al reality allora condotto da Ilary Blasi.

Le sue parole adesso vengono sommate a quanto detto dagli altri naufraghi e per questo motivo si è creato il caso. Non soltanto Antonio Zequila, ma anche Cecilia Rodriguez al GF Vip ha parlato del segreto di suo fratello: “In Argentina Jeremias ha fatto un casino, mio padre lo rinchiuse in casa. Lui è un buono ha soltanto passato un periodo molto duro questa è la verità”. Parole che si aggiungono a quelle del fratello e degli altri naufraghi su questo mistero”.

Nel frattempo Jeremias Rodriguez ha fatto ritorno a casa e ha subito rivisto la sua fidanzata Deborah Togni: ha condiviso nelle storie un messaggio che il naufrago le ha scritto durante la sua permanenza in Honduras: “Darò valore ad ogni cosa. Amore sei la cosa più importante della mia vita. Voglio tornare a casa”. La fidanzata di Jeremias Rodriguez ha contribuito molto alla sua “rinascita” dopo quel periodo difficile. “Lei mi ha fatto capire che non dovevo modificarmi per piacerle, mi ha salvato la vita. Mi ha fatto vedere le cose belle che c’erano in me, da quel momento non ci siamo più separati”, aveva raccontato lui.

Jeremias Rodriguez lascia l’Isola dei Famosi: il gesto della fidanzata Deborah Togni