Non ce la fa più Jeremias Rodriguez. Parliamo dell’Isola dei famosi, qui, insieme al padre Gustavo, sta cercando in tutti i modi di andare avanti, ma non è facile per lui. Entrambi, dobbiamo ammetterlo, stanno mostrando i primi segni di cedimento e proprio durante la puntata di ieri, il piccolo di casa Rodriguez ha espresso il desiderio di tornare a casa. Durante la stessa puntata anche Floriana Secondi ha chiesto a Ilary di voler andarsene dalla Palapa, ma sarà poi davvero così?

Intendiamoci, sappiamo bene che può essere snervante e complicato vivere in quel modo, ma è davvero quello che vogliono? Jeremias Rodriguez ha detto a riguardo: “Non vedo l’ora di tornare a casa, ve lo giuro, mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente e questo mi rompe. Voglio tornare a casa. Al pubblico non arriva la verità di quello che succede dentro il reality. Nel senso che qua non ci lasciano parlare e non ci lasciano dire le cose come sono. Questo non mi va e me ne voglio tornare a casa”.





Sembra che Jeremias Rodriguez sia diventato insofferente dopo aver perso la prova leader contro Nicolas Vaporidis, che ha vinto per la seconda volta consecutiva. Il fratello di Belen ha detto: “Non si può legare con tutti, mio padre prima vi ha detto che ha legato con tutti ma non è vero ora vi dice la verità, perché lui ce l’ha con qualcuno“. Naturalmente ce l’aveva proprio con l’attore, ma chissà perché c’è questa maretta tra loro.

Dal canto suo, il padre di Jeremias Rodriguez ha detto: “Non posso nominare la persona con cui non ho legato perché è leader, non andiamo d’accordo“, ha dichiarato Gustavo, salvo poi fare la sua nomination contro la coppia Carmen-Alessandro. “Rischio di spendere tutti i miei soldi dallo psichiatra se rimango qua con Carmen ed Alessandro, rimanere dentro la capanna con loro due fino alla fine no.

Alessandro è un bravo ragazzo, ma Carmen no..”. Poi, sempre Jeremias Rodriguez ha detto riguardo le sue comparsate in tv: “Non rimpiango le mie esperienze televisive, mi sono divertito, ma mi ci sono trovato per puro caso. Non mi piace stare al centro dell’attenzione”.

“Io torno a casa, basta”. Isola dei Famosi, l’annuncio choc durante la diretta