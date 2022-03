Altro giro, altra corsa. Grandiosa terza puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Ormai il reality entra nel vivo e naturalmente qualcuno da già segni di cedimento. La padrona di casa, Ilary Blasi ha aperto la puntata parlando di una “notte delle scelte”. Ma in che senso? In pratica tutti sono stati chiamati a scegliere. E c’è stato anche una battaglia tra Playa Accoppiada e Playa Sgamada, la spiaggia dove finiscono le coppie eliminate al televoto diventando concorrenti singoli.

Quelli che destano più preoccupazione sono Floriana Secondi e Antonio Zequila, pare che la prima abbia cambiato atteggiamento sulla spiaggia. Tra lei e Nicolas c’è stato un chiarimento e sembra abbiano superato lo scontro della settimana scorsa. In tantissimi poi hanno notato l’assenza all’Isola dei Famosi 2022 di Patrizia Bonetti. A fare luce su cosa sta succedendo è stata la stessa Blasi: “Si è scottata però sta bene. Per precauzione la teniamo sotto controllo in infermeria”. Quindi Patrizia tornerà sulla spiaggia appena i medici daranno l’ok.





In molti fanno fatica poi a sopportare Ilona Staller: un capo forse troppo ingombrante sulla spiaggia dell’Isola dei Famosi 2022. Basti pensare che anche il suo ex compagno di coppia Marco Melandri si è lamentato. Alla fine della serata, la coppia eliminata è stata quella formata da Floriana e Zequila. A questo punto Zequila ha deciso di dare il bacio della nomination a Jeremias Rodriguez e Gustavo.

Poi, Floriana Secondi ha manifestato la voglia di lasciare l’Isola dei Famosi 2022 in seguito all’esito del televoto, non accettando di restare su Playa Sgamada. Naturalmente in studio hanno tentato in tutti i modi di convincerla a proseguire da sola. Ma Floriana non è l’unica a volersene andare: anche Jeremias ha detto di voler mollare.

Tuttavia, anche a casa e in studio, non sembra l’abbiano presa troppo sul serio questa sua intenzione. Il giovane si è lamentato con Ilary del fatto che, secondo lui, al pubblico dell’Isola dei Famosi 2022 non arriva la realtà dei fatti circa ciò che succede sulla spiaggia. Insomma, si voleva solo lamentare un pochino, forse.

