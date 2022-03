Floriana Secondi a L’Isola dei Famosi 2022, il racconto che ha segnato la sua vita. Conosciuta da sempre per un caratterino decisamente ‘speziato’, la naufraga, alle prese con la nuova esperienza al limite della sopravvivenza in Honduras, ha deciso di non tenere nascosto al pubblico e ai compagni di avvenutura il suo doloroso passato.

Già dalle prime ‘battute’, la naufraga ha avuto a che fare con una prima esperienza spiacevole. Un contatto ravvicinato con un ‘abitante’ del posto ha messo a dura prova la temerarietà della concorrente. Come spiegato dall’inviato Alvin a Ilary Blasi: “La tana dei serpenti ha già colpito, ci sono le prime insidie. Floriana Secondi è saltata alla vista del serpente”.





Evidentemente, anche sotto quella corazza, la naufraga mostra a tutti le sue fragilità. Al di là dello spiacevole incontro ravvicinato con il serpente dell’Isola, Floriana Secondi ha deciso di raccontare un momento di vita tratto dal suo passato non del tutto piacevole. Una vicenda che pare abbia lasciato il segno da ricondurre al periodo del suo grande amore per Mirko Fantini.

Correva il 2000 quando Floriana e Mirko hanno deciso di iniziare una travolgente storia d’amore che ha condotto i due a prendere la decisione di convolare a nozze. Dalla loro unione nasce nel 2008 Domiziano, ma il matromonio finirà nel 2011. Poi nella vita della naufraga un nuovo amore busserà alla porta.

Si tratta di Daniele Pompili, con cui nel 2012 Floriana condivide il trauma dell’aborto: “Mi hanno ricoverata al Gemelli e lì è stata una cosa naturale, un aborto spontaneo. Questa gravidanza è andata male sin dall’inizio. Da subito ci sono stati dolori e perdite”.

E aggiunge: “In più ho avuto un altro aborto più di tre anni fa, brutto, con emorragia, mi hanno ricoverata d’urgenza e all’epoca mi dissero che sarebbe stato difficile avere un altro figlio. Lo sapevo che sto bebè faceva una brutta fine”.

