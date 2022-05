Per 24 ore non s’è parlato d’altro e alla fine la rissa tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini al Maurizio Costanzo Show è andata in onda nella puntata di mercoledì 4 maggio 2022. E il video, ovvio, è diventato immediatamente virale. La scintilla è scoccata dal racconto di Al Bano delle sue performance musicali nella Russia di Putin. “Ora il momento è cambiato”, il commento di Mughini che mette a tacere il cantante.

“Ma che un cantante, un direttore d’orchestra, un atleta non possano venire in Italia è una forma di fascismo! Sono uomini che hanno una dignità e vanno difesi fino in fondo!”, la replica di Sgarbi con Mughini ribatte: “Sono contrarissimo ai veti sulla nazionalità, ma nel caso del direttore d’orchestra il sindaco Sala aveva chiesto che si pronunciasse contro l’idea della guerra, è questo che è sbagliato”.





Iva Zanicchi, la frase sottovoce durante la rissa Sgarbi-Mughini

A questo punto la situazione è degenerata e tra i due ospiti del Maurizio Costanzo Show, che hanno anche degli arretrati, hanno iniziato a insultarsi e non solo. Mughini si è alzato provando a dare uno spintone al critico d’arte: “Ti prendo a calci in cu… pezzo di me…”. Sgarbi cade dalla sedia: “Violento mer… umana, sei peggio di Putin!”.

Piazzata in mezzo tra i due litiganti Iva Zanicchi, che come gli altri ospiti è incredula. Ma quando Sgarbi e Mughini si mettono le mani addosso, per davvero, la cantante si mette le mani sul volto e sulla testa e dice sottovoce: “Mi sono seduta nel posto sbagliato”. Accanto a lei Giuseppe Cruciani che, temendo il peggio, prova a bloccare Mughini.

RISSA TRA VITTORIO SGARBI E GIAMPIERO MUGHINI #MaurizioCostanzoShow pic.twitter.com/48AFU69Ir9 — trashtvstellare (@tvstellare) May 4, 2022

Oltre a Iva Zanicchi e Giuseppe Cruciani, anche Al Bano da quella stessa parte di palco ed è il primo ad alzarsi e soccorrere Sgarbi a terra dopo lo spintone e anche il primo a commentare l’episodio. Perima che la puntata andasse in onda, al Corriere della Sera ha detto di essere “abbastanza sconvolto. Spiace vedere due uomini coltissimi che si azzuffano come fosse una rissa da bar di periferia”.

Maurizio Costanzo Show, trasmessa per intero la rissa choc tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini