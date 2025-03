Con l’avvicinarsi della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, iniziano a circolare i primi rumor sui possibili concorrenti, conduttori e opinionisti del reality. Anche se nulla è stato ancora confermato ufficialmente, le ipotesi si fanno sempre più insistenti, soprattutto su una presunta ex coppia del Grande Fratello Vip che potrebbe sbarcare sulle spiagge dell’Honduras.

>> “Ottima scelta”. Isola dei Famosi 2025, indiscrezioni sulla concorrente top: provino fatto

Uno dei nomi più discussi per la conduzione del reality è quello di Veronica Gentili. La giornalista e conduttrice televisiva sarebbe la favorita per prendere il timone dello show, che dovrebbe partire subito dopo la fine del Grande Fratello. La sua presenza potrebbe dare un’impronta diversa al programma, allontanandolo dalle classiche dinamiche più trash e avvicinandolo a un format più narrativo e strategico.





Isola dei Famosi, una coppia ex GF pronta l’Honduras

Per quanto riguarda il ruolo di opinionisti, i nomi in ballo sono diversi. Tra i più accreditati troviamo Dario Maltese e Vladimir Luxuria, quest’ultima reduce dall’esperienza alla conduzione nella scorsa edizione. Ma l’ipotesi che sta facendo discutere di più è quella di un clamoroso ritorno di Simona Ventura, che potrebbe essere l’unica opinionista del reality. Anche il ruolo di inviato è ancora in fase di definizione, ma tra i nomi papabili spunta Pierpaolo Pretelli, volto amato dal pubblico e già abituato ai ritmi serrati dei reality.

Se sulla conduzione e sugli opinionisti ci sono già alcune certezze in arrivo, sul cast dei concorrenti vige ancora il massimo riserbo. Tuttavia, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha lanciato un’indiscrezione che ha scatenato il pubblico: “Una coppia di ex fidanzati ed ex concorrenti del GF Vip è stata fortemente voluta all’Isola dei famosi perché la possibilità di un ritorno di fiamma potrebbe far salire gli ascolti. Partono già con il piede giusto… Immagino il loro ex fandom”.

Chi potrebbero essere i due ex gieffini? Tra le ipotesi più quotate spiccano: Luca Onestini e Ivana Mrazova, una coppia amatissima dal pubblico, anche se lui è stato recentemente annunciato in un reality spagnolo e lei è reduce da Pechino Express; Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, protagonisti di una relazione fatta di continui alti e bassi, sarebbero due naufraghi perfetti per movimentare il reality; Perla Vatiero e Mirko Brunetti, la loro storia ha appassionato i fan, e un loro ingresso potrebbe riaccendere dinamiche amorose; Anita Olivieri e Alessio Falsone, meno probabili, ma comunque una possibilità da tenere in considerazione.

Con il reality ormai alle porte, il pubblico è in fermento per scoprire chi saranno i protagonisti dell’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi. Mentre i rumor si fanno sempre più insistenti, bisognerà attendere le conferme ufficiali, che dovrebbero arrivare circa una settimana prima dell’inizio della trasmissione. Nel frattempo, il dibattito sui social è già acceso: chi sarà la coppia di ex gieffini che tornerà sotto i riflettori in Honduras?