“Con lei avete sbancato”. Nome bomba tra i candidati naufraghi della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. L’indiscrezione è appena uscita, ma ha già scatenato un’ondata di commenti sui social.

Dopo un’edizione precedente non proprio brillante dal punto di vista degli ascolti, Mediaset spera in un rilancio significativo del reality show ambientato in Honduras. L’obiettivo è ridare smalto a un format che, nel corso degli anni, ha avuto momenti di grande successo ma anche di calo d’attenzione.

“Ottima scelta”. Isola dei Famosi 2025, indiscrezioni sulla concorrente top: provino fatto

Una cosa è certa: il conto alla rovescia per l’inizio del reality è già iniziato. L’Isola dei Famosi 2025 andrà in onda tra alcune settimane, ma la macchina organizzativa è già in pieno movimento. Dopo la breve parentesi con Vladimir Luxuria al timone, si vocifera che la nuova guida del programma possa essere affidata a un volto noto del piccolo schermo. Tra i nomi più chiacchierati c’è quello di Veronica Gentili, giornalista e conduttrice de Le Iene, che potrebbe portare un nuovo approccio alla trasmissione.

Parallelamente alle voci sul nuovo conduttore, iniziano a emergere anche i primi nomi dei naufraghi che potrebbero sbarcare in Honduras. Lo scoop è stato lanciato poco fa da Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip sempre aggiornata sulle dinamiche dietro le quinte del mondo dello spettacolo. “Sono iniziati i provini Isola dei Famosi, provinata Delia Duran che era lì”, ha scritto Marzano svelando il nome della bellissima modella e attrice venezuelana, moglie di Alex Belli, nota al grande pubblico per la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 6.

Nei giorni scorsi sono circolati i nomi di tre personaggi legati invece al mondo dello sport: l’ex tennista Camila Giorgi, la giornalista Marialuisa Jacobelli e la ciclista Letizia Paternoster, è emerso un nuovo nome che sta facendo impazzire i fan dei reality.

Delia Duran, all’anagrafe Nusat del Valle Duran Perez, ha 35 anni. Il grande pubblico italiano l’ha conosciuta soprattutto grazie alla sua relazione con Belli. La coppia è convolata a nozze nel giugno 2021, scegliendo come location una romantica tenuta in provincia di Como, lo stesso luogo in cui si erano conosciuti e innamorati. Nel 2019, i due avevano preso parte a Temptation Island Vip come coppia sostitutiva dopo l’uscita di scena di un’altra coppia. L’esperienza nel programma aveva messo alla prova il loro rapporto, tra momenti di gelosia e tentazioni, ma alla fine la loro unione ne era uscita rafforzata.

Al momento, la produzione non ha ancora confermato ufficialmente il suo ingresso nel cast, ma il suo nome si aggiunge alla lista dei possibili naufraghi che già promettono un’edizione scoppiettante. Non resta che attendere le prossime settimane per scoprire quali saranno i volti ufficiali della nuova Isola dei Famosi e se la trasmissione riuscirà a riconquistare il pubblico dopo il calo di ascolti della passata stagione.